Jak si nechat zaplatit za odběr elektřiny: v Německu stačí počkat na větrný sváteční den | E15.cz

Němečtí spotřebitelé dostali v prvních hodinách Nového roku dárek. Až do rána dalšího dne totiž “dostávali” peníze za to, že odebírali elektřinu. Není to poprvé, kdy se ceny proudu u západních sousedů propadly pod nulu. Podle německého síťového regulátora byly loni negativní 134 hodin, rok předtím 146 hodin.