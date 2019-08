Jitoně se zhroutila spolupráce s Ikeou, výrobce nábytku propustí skoro dvě stovky lidí | E15.cz

Výrobce nábytku Jitona propustí do konce října asi 180 zaměstnanců. Příčinou je ukončení spolupráce s jeho hlavním odběratelem, jímž byla společnost Ikea. V Klatovech Jitona propustí 100 až 110 lidí, v Třebíči kolem osmdesáti. Po propuštění zůstane ve firmě asi 50 zaměstnanců. Propuštěným pomáhá Jitona najít jinou práci, sdělil místopředseda představenstva Jitony Martin Kovář.

Jitona, která má sídlo v Soběslavi, chtěla promítnout do cen to, že za poslední tři roky se zvýšily ceny energií, materiálu a lidské práce, což Ikea podle Kováře neakceptovala. „Navíc dlouhodobě snižuje objemy, které u nás odebírá. Ten důvod je zřejmě, že naplňuje vlastní výrobní kapacity. My jsme specialista na dýhovaný nábytek, tento segment není růstový,“ řekl Kovář. Ikea od Jitony odebírala ročně zboží řádově za 15 až 20 milionů eur (385,5 až 514 milionů korun), ale již loni objem klesl, v letošním prvním pololetí také. Na propouštění upozornila Česká televize.

Zaměstnancům, jež propustí, chce Jitona pomoci najít novou práci. S firmami z regionů připravila prezentace volných míst. „V Klatovech budeme nadále vyrábět pro některé zahraniční zákazníky a snažit se nadále vyrábět malosériový nábytek. Výpadek (od Ikey) se nedá rychle nahradit. Ikea je jako jediná schopná objednávat velké série. Snažíme se najít další zakázky, nicméně potřebujeme zakázky s velkou sériovostí a to nebude jednoduché,“ řekl Kovář.

V roce 2018 měla Jitona čistý obrat 643 milionů a skončila ve ztrátě 6,5 milionu korun, řekl Kovář. V roce 2017 byl čistý obrat 821,9 milionu a ztráta po zdanění 3,9 milionu, vyplývá z výroční zprávy.

Historie firmy Jitona sahá do roku 1951, kdy byli sloučeni drobní výrobci nábytku z jižních Čech do společnosti Jihočeské továrny nábytku. V Klatovech vyrábí dýhovaný sortiment pro Ikeu, v Třebíči designový dýhovaný nábytek a klasický nábytek z masivu, zejména ložnice a obývací pokoje, uvádí na webu. Propouštěla již v roce 2011, zhruba 140 lidí v Soběslavi, kde tehdy ukončila výrobu.