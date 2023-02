Euro 7: emisní norma by ukončila výrobu aut do půl milionu korun | e15.cz

Návrh nové emisní normy Euro 7, který loni na podzim představila Evropská komise, by znamenal konec aut s cenou do půl milion korun, uzavření řady výrobních závodů i v Česku či omezení mobility Evropanů. Ke zlepšení životního prostředí omezením emisí by přitom změny přispěly jen „marginálně“, navíc by zpomalily obnovu vozových parků. Na tiskové konferenci to uvedli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a zástupci automobilového průmyslu.

„Přijetí návrhu v předložené podobě bude mít fatální dopady na zaměstnanost u finálních výrobců i v dodavatelských řetězcích. Hrozí, že by v rámci EU o práci přišly statisíce lidí. Škoda Auto upozorňuje, že pokud bude návrh přijat v předložené podobě, dojde k uzavření řady výrobních závodů a nejenom v Česku, ale i v dalších zemích, například v Maďarsku či Polsku,“ uvedlo Sdružení automobilového průmyslu.

Na pátečním jednání v Bruselu s eurokomisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem i na dalších projednávání v Evropské unii proto bude nejen Kupka prezentovat jednoznačně odmítavý postoj České republiky.

„Norma by znamenala závažné ohrožení pro český automobilový průmysl a mobilitu nejen českých občanů. Vláda dala najevo jednoznačně odmítavý postoj, bez zásadních změn je norma nepřijatelná. S ostatními ministry dopravy budeme apelovat na komisi a další orgány EU, aby přijaly změny,“ uvedl Kupka s tím, že řada navrhovaných změn nelze splnit čistě proto, že k tomu neexistují patřičné technologie.

Problematické má být zajištění například nízkoemisních brzd nebo senzorů pro sledování emisí za jízdy. Některé senzory přitom na trhu zatím ani nejsou. Návrh také klade požadavky na testování při rychlost nad 145 km/h, teplotě do minus deseti stupňů nebo nadmořské výšce vyšší než sedm set metrů, což je dle sdružení v řadě zemí jen těžko dosažitelné. Vozy také musí plnit stejné limity jak při běžné jízdě, tak při jízdě na plný plyn s vozíkem do kopce. Případná instalace technologií do aut by zvýšila jejich cenu až o statisíce korun.

„Zaznamenáváme negativní reakce například od Renaultu, koncernu Volkswagen i od německého ministra dopravy,“ dodal Kupka. „Mít na své straně i takto silné spojence z Francie a Německa ovšem neznamená, že máte na své straně politické reprezentanty těchto zemí v evropských orgánech,“ podotkl tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Stávající návrh počítá s platností od července roku 2025, nejdřív by ho ale musely ratifikovat členské státy Evropské unie a schválit Evropský parlament. Norma je důležitá nejen proto, že se vztahuje na nová i již vyráběná vozidla, ale i proto, že je pravděpodobně poslední úpravou, která zpřísní emisní měření před úplným zákazem prodeje nových vozů se spalovacími motory v roce 2035.

„Brutálním způsobem prodražíme modely jako Fabia, Scala nebo Kamiq. Dostaneme se do situace, kdy na ně zákazník nebude mít. Bojíme se, že i když bude vozy technicky možné vyrobit, nebude, kdo by si je koupil,“ uvedl na společné tiskové konference ředitel vnějších vztahů Škody Auto ČR Michal Kadera. Z trhu by tak prakticky zmizely vozy s cenovkou pod půl milionu korun.

Sama komise odhaduje růst nákladů pro automobilky od 357 po 929 eur u naftových a o 80 až 181 eur u benzinových vozidel. Evropské automobilové sdružení dříve odhadlo, že by Euro 7 zdražilo automobily v průměru o dva tisíce eur (téměř padesát tisíc korun) a podkopalo poptávku.

Škoda i další automobilky by podle Kadery potřebovaly alespoň čtyři roky na přípravu, což stávající návrh ani zdaleka neumožňuje. Jen loni přitom menší vozy a ty v nižší střední třídě tvořily třetinu nových registrací v Česku.

Svůj účel by přitom norma nejen že nenaplnila, životnímu prostředí by naopak uškodila, uvedl Kupka i zástupci autoprůmyslu. Český vozový park je s průměrným stářím šestnácti let jedním z nejstarších v Evropě. Zpřísnění emisní normy by nové vozy zdražilo a snížilo koupěschopnost obyvatel. Obnova parku za nové či mladší vozy by tak podle zástupců oboru zpomalila hlavně v chudších státech unie.

Podle generálního ředitele výrobce autobusů Iveco Czech Republic Davida Kříže by norma omezila dopad na emise o dvě procenta u nákladních vozů a o „nula procent“ v případě autobusů. „Naopak nás zatíží obrovskými finančními náklady, které bychom přitom mohli lépe investovat do rozvoje elektromobility nebo vodíkových technologií s lepším dopadem na snížení emisí,“ uvedl Kříž.

Proti stávajícímu návrhu Euro 7 protestuje mimo jiné i Toyota, která v kolínském závodě produkuje výhradně malé městské vozy Yaris a Aygo.

„Norma kompletně změní pravidla hry už za dva roky. My přitom měníme modelovou řadu i po sedmi letech. Ani hybridy, které vyrábíme, nedokážou plnit přísné limity. Ceny aut to zvedne o desítky procent. Pokud je zákazník neakceptuje, čekám přímý dopad na pokles výroby a tím i zaměstnanosti,“ varoval již dříve v rozhovoru pro E15 viceprezident produkce Toyota ČR a také viceprezident Sdružení automobilového průmyslu Robert Kiml.

VIDEO: Výroba baterií do elektromobilů v mladoboleslavském závodě Škoda Auto