Energetický a průmyslový holding (EPH) prostřednictvím své dceřiné společnosti EP UK Investments (EPUKI) působící ve Velké Británii koupil poloviční podíl ve firmě West Burton Energy. Prodávajícím je francouzská energetická skupina TotalEnergies, která se letos stala jejím stoprocentním vlastníkem. Od okamžiku akvizice hledala TotalEnergies partnera, který by se zapojil do projektu a převzal by v britské společnosti poloviční účast. Informaci deníku e15 potvrdil mluvčí společnosti EPH Daniel Častvaj.