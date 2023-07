Krizemi zmítaný Volkswagen poprvé otestuje autonomní vozy v USA. Za Teslou těžce zaostává | e15.cz

Volkswagen Group of America, divize koncernu ve Spojených státech, se poprvé vrhne do testování autonomních vozů. Do městského provozu nasadí ještě nyní v červenci plně elektrické minivany Buzz. Stane se tak paradoxně v Austinu, hlavním městě Texasu, kde sídlí lídr autonomních technologií Tesla. Nejen za ní Volkswagen v oblasti samořízených automobilů a softwaru dál výrazně zaostává, což doléhá i na Škodu Auto. Závody automobilek o co nejrychlejší odsun lidského šoféra od volantu má ale i pozitivní stránky pro Česko, koncem července například BMW slavnostně otevře svůj polygon u Sokolova.