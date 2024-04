Liberty na schůzi nenechala hlasovat největšího věřitele, Tameh to považuje za skandální

Nikdo kromě věřitelů se na chůzi nedostal. Nebyli na ni vpuštěni ani zástupci dodavatelské společnosti Tameh Czech, která uvádí, že jí huť dluží přibližně 2,2 miliardy korun. Tameh se tak označuje za největšího věřitele ostravské huti. Huť ale navrhla vyloučení Tamehu ze seznamu věřitelů. Rovněž o tom věřitelé hlasují.

„Společnost Tameh Czech jsme se rozhodli vyloučit ze zúženého okruhu dotčených stran z důvodu toho, že by tato otázka byla v konfliktu zájmů. Tameh Czech nebyl přizván k tomuto hlasování, protože se bude hlasovat o zúžení dotčených stran, a to o vyloučení Tameh Czech z hlasování,“ řekla Zajíčková.

Zopakovala, že průběžný výsledek Liberty nebude sdělovat. „Hlasy se sčítají. Budeme tento výsledek sdělovat až teprve po 15. dubnu,“ řekla.

Mediální zástupce Tamehu Patrik Schober řekl, že rozhodnutí Liberty nevpustit je na schůzi považují za naprosto skandální. „Zatím nebylo skončeno hlasování, a tím pádem jsme právoplatnými věřiteli Liberty Ostrava, v podstatě největšími věřiteli,“ řekl Schober.

Tameh se podle něj proti rozhodnutí Liberty bude bránit právní cestou, nejspíš podá žalobu. „Právní zástupci Tamehu ani jiní právníci se s ničím takovým nikdy nesetkali. Vypadá to, jak kdybychom nebyli v právním státě,“ řekl Schober.

Dnešní schůze trvala asi půl hodiny. „Byla tam provedena top managementem prezentace restrukturalizačního plánu, pak se tam prezentoval top management a proběhlo hlasování. Mohli jsme vznést nějaké písemné dotazy,“ popsal schůzi věřitel Pavel Bánovský ze servisní společnosti Bansteel.

Z informací na schůzi podle něj vyplynulo, že většina věřitelů už hlasovala korespondenčně. „Aspoň mám pocit, že třeba 90 procent věřitelů už to podalo korespondenčně, takže samotné fyzické hlasování tady bylo jenom takové kosmetické, bych řekl,“ uvedl Bánovský.

Krize v Liberty Ostrava Problémy ostravské huti společnosti liberty Steel trvají od loňského léta. Soplečnost nezvládá plnit své závazky, před věřiteli ji zatím chrání roudní moratorium. Většina podniku stojí, do práce chodí jen zhruba 2100 z celkových 5400 zaměstnanců.

„Mnozí z věřitelů, kteří se schůze zúčastnili, nám již sdělili, že náš restrukturalizační plán podpoří, a připojili se tak k rychle rostoucímu počtu těch, kteří již plán formálně schválili. Představuje totiž nejlepší způsob, jak přivést huť zpátky k ziskovosti. Zajistí postupné uhrazení pohledávek všech věřitelů a zachová celý podnik i tisíce pracovních míst jak zde v Ostravě, tak i v celém regionu,“ uvedl za Liberty Ivo Štěrba.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má okolo 5400 zaměstnanců. Před věřiteli ji od loňského prosince chrání moratorium vyhlášené soudem. Většina provozů stojí a většina zaměstnanců huti a Tamehu zůstává od 22. prosince doma, protože se spolu firmy nedohodly na cenách a dodávkách energií.

Restrukturalizační plán má dvě varianty: pří variantě A se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu. Liberty uvádí, že při variantě A by vysokou pec, která je měsíce v tzv. teplém útlumu, spustila v létě a pohledávky věřitelů splatila do jara 2026. V případě varianty B by měla dodávky energií od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, podnik by pec spustil na přelomu let 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatil do konce roku 2025. Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.

„Mnoho aspektů tohoto plánu jsme již začali úspěšně realizovat. Spustili jsme výrobu na většině našich válcoven, které využívají dovážené kontislitky. Povolali jsme do práce více než 2100 našich zaměstnanců,“ uvedl Štěrba. Firma podle něj také zavedla novou technologii, jež jí umožňuje ohřívat sochory pomocí zemního plynu.

„Není absolutně logické, když od roku 2019 Liberty Ostrava odebíralo energie a jiné služby od Tamehu a platilo za ně, tak aby najednou teď řekli, že ty pohledávky jsou neplatné, že smlouva je neplatná a že vlastně za ně nechce platit,“ řekl Schober.

Restrukturalizační plán Liberty podle něj budí obavy, větší smysl by dávalo, kdyby Liberty Tamehu zaplatila. „Celé to bereme jako takový zastírací manévr pro to, aby se nemuselo vracet osm miliard rozpůjčovaných do sesterských firem Liberty Ostrava. Kdyby se vrátily, tak vlastně celý problém je vyřešený,“ řekl Schober.