Pohledávky Citibank za OKD jsou platné, rozhodl soud | E15.cz

Spor pravděpodobně bude pokračovat u vyšší instance, protože zástupce insolvenčního správce i státní zástupce uvedli, že se odvolají. Rozhodnutí soudu právníci obou stran odmítli komentovat.

Těžební firma OKD se do úpadku dostala v roce 2016. Insolvenční správce Lee Louda tehdy pohledávky Citibank zamítl, a banka se tak nemohla účastnit insolvenčního řízení, jinak by byla největším věřitelem firmy. Citibank zastupuje držitele dluhopisů, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), jež v té době byla majitelem OKD. Společnost OKD za tyto závazky ručila.

Citibank podala na OKD a Loudu žalobu a žádala, aby soud platnost pohledávek uznal. Soud žalobu spojil do společného řízení s odpůrčí žalobou, v níž insolvenční správce naopak žádal, aby soud prohlásil smlouvy za právně neúčinné. Dluhopisy z roku 2014 nahradily dluhopisy z roku 2010. Podle právníků insolvenčního správce i podle státního zástupce se ale už v roce 2014 OKD nacházelo v úpadku. Soud však dospěl k závěru, že v roce 2014 firma v úpadku nebyla.

Soudkyně Simona Pittermannová řekla, že soud nemá pochybnosti, že ručitelská prohlášení byla platně uzavřena. Některé otázky, kterými se soud zabýval, ale podle ní české soudy ještě nikdy neřešily.

„Jakým způsobem si soukromá korporace zajišťuje finanční prostředky, ať je zvolena otázka dluhopisů, úvěru, to nemůže v žádném případě mít vliv na práva třetích osob. Tyto dluhopisy byly obchodovány a investoři, kteří si je koupili, samozřejmě vychází z toho, že je zde převzato ručení,“ řekla soudkyně.

Podstatné podle ní bylo také to, že transakce z roku 2014 nahrazovala starý dluh, čili žádný nový dluh nevznikl. Závazek OKD byl navíc po restrukturalizaci dluhu menší. „Podstata ručení v roce 2014 byla, že tím, že existovaly závazky z roku 2010, se strany dohodly s věřiteli, že namísto původního dluhu bude nový závazek. Původní věřitelé z roku 2010 souhlasili s tím, že se vzdají části nároku, část nároku byla proplacena a celkové zatížení se snížilo, dluh byl celkově menší,“ řekla soudkyně.

OKD se dostalo do potíží kvůli klesajícím cenám uhlí i předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Pohledávky vůči OKD pak přihlásilo přes 550 věřitelů, kteří dohromady chtěli od firmy více než 23 miliard korun. Pohledávky za více než 17 miliard korun však insolvenční správce popřel. V únoru 2018 nabyl platnosti reorganizační plán firmy.

Doly a provozní majetek firmy poté byly vloženy do nově založené společnosti, v níž 100 procent akcií získal za zhruba 80 milionů korun státní podnik Prisko. Tato společnost se později přejmenovala na OKD. V dolech se stále těží a pracuje tam okolo 9000 lidí. V původní OKD, která se dnes jmenuje Správa pohledávek OKD, zůstaly jen pohledávky za bývalými majiteli.