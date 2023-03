Miliardový nákup speciálních aut pro výsadkáře se hroutí | e15.cz

Otevřené výběrové řízení na nákup 159 lehkých útočných vozidel pro výsadkový pluk nabírá skluz a může skončit krachem. V současnosti nic nenasvědčuje tomu, že by ministerstvo obrany rozhodlo o vítězi. Podepisují se na tom stovky připomínek soutěžících firem a také skutečnost, že některé systémy, jimiž mají být speciální automobily vybaveny, nejsou z důvodu licenčních neboli povolovacích režimů pro účastníky tendru dostupné. Zakázku za 5,6 miliardy korun vypsal rezort loni na podzim, už v roce 2020 provedl dvoukolový marketingový průzkum trhu.

„Sekce vyzbrojování vybalancovává požadavky armády směrem k potenciálním dodavatelům. Aktuálně vypořádává tři sta připomínek. Má z toho zamotanou hlavu a měla by to nějak rozmotat,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Podle některých informací je možné, že zamýšlená miliardová akvizice kvůli průtahům, které často provázejí takováto otevřená zadávací řízení, spadne pod stůl. I kdyby hodnoticí komise vybrala vítěze, neúspěšní uchazeči o kontrakt by se odvolávali k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tendr by mohly zpochybňovat i soudní dohry. „Je to složitá zakázka a byla asi chyba, že byla vypsána jako otevřená,“ uvedl nejmenovaný úředník.

Komplikace mají podle důvěryhodného zdroje E15 způsobovat změny důležitých kritérií. Sekce vyzbrojování údajně vůbec nepožaduje, aby se na výrobě vozů podílel český průmysl. Důvodem má být to, že podle Generálního štábu Armády České republiky už projekt není strategický, přestože je tak označen v Koncepci výstavby AČR.

Podíl tuzemských firem nejméně ve výši 30 až 40 procent hodnoty každé významné zbrojní investice přitom ministerstvo běžně požaduje už řadu let. Na průmyslovou spolupráci se dotazovalo i ve druhém kole průzkumu trhu, který se týkal právě lehkých útočných vozidel pro výsadkáře.

Zdroj obeznámený s podrobnostmi výběrového řízení rovněž uvedl, že vozy mohou být dodány i ve verzi 6x6, nikoliv jen 4x4, jak se původně předpokládalo. Zároveň mělo odpadnout státní ověřování jakosti, přestože u nedávného nákupu automobilů Toyota Hilux na něm úředníci podobně jako například u neprůstřelných vest nebo maskovacího oblečení trvali. V případě útočných vozidel má stačit potvrzení zemí, s nimiž má rezort obrany příslušnou smlouvu.

Náměstek pro vyzbrojování Libor Koudelka nechtěl tyto informace komentovat. „Nebudu se k tomu nyní vyjadřovat, má o tom v dohledné době jednat kolegium ministryně obrany,“ uvedl. Podle Koudelky se žádný termín dokončení tendru v blízké době nerýsuje.

Speciální auta mají tvořit důležitou součást výzbroje 43. výsadkového pluku typu komando, jenž vznikl předloni v říjnu z iniciativy bývalého náčelníka generálního štábu Aleše Opaty. Novou techniku tohoto typu vojsko dlouhodobě požaduje jako náhradu za dnes už zastaralé vozy Land Rover Defender 130 Kajman.

„Nejsme šťastní z toho, jak zakázka probíhá. Vozidla bychom potřebovali co nejrychleji, nákup ale bohužel vázne,“ uvedl Opatův nástupce Karel Řehka, který do čela generálního štábu nastoupil před osmi měsíci.

Když byl Řehka jmenován do funkce, chtěl vědět, jestli konfigurace vozů dává smysl a existují dodavatelé, kteří by požadavky výsadkářů splnili. „Díval jsem se do minulosti zakázky, jak byla specifikována. Marketingové průzkumy potvrdily, že takto konfigurované vozidlo včetně požadovaných systémů na trhu je,“ dodal.

Dřívější požadavky se však od současné specifikace v mnohém liší. Nákupčí před třemi roky oslovili dvě desítky firem, z nichž tucet zaslalo ministerstvu 14 možných řešení. Od té doby se situace na trhu podle Řehky změnila. „Současné problémy se zakázkou jsou dané bezpečnostní situací, která vyvolává enormní poptávku. Vozidlo je sice komplexně naspecifikované včetně různých systémů, ty je ale obtížné dodat,“ podotkl Řehka. Trvá na tom, že vozy a s nimi spojené systémy vojáci potřebují tak, jak si je nadefinovali.