Ministerstvo průmyslu teplárnám na transformaci slíbilo desítky miliard | E15.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Energetickým regulačním úřadem přislíbily podporu transformace teplárenství. Za desítky miliard korun by měl sektor přejít z uhlí na ekologicky šetrnější paliva. Rezort zároveň oznámil prodloužení provozní podpory pro nové miniteplárny i do příštího roku. Jen tento krok bude stát rozpočet vyšší desítky milionů korun.

„Stát nikoho nenechá na holičkách, ale bez součinnosti provozovatelů tepláren se transformace celého sektoru neobejde,“ řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) s odkazem na nutné a vysoké investice do modernizace.

„Čeká nás přechod na plyn, biomasu, energeticky využívat budeme také odpady. Jsme připraveni podpořit přechod tepláren na jiné zdroje a udržet zásobování cenově dostupným teplem,“ řekl Havlíček. Bez přechodu na jiné médium podle něj zdroje dlouho nepřežíjí, a to zejména z důvodu vysokých cen emisních povolenek či emisních limitů.

Teplárny budou moci využít peníze z několika fondů. Jedná se například o Modernizační fond, Regionální rozvojový fond, Fond pro spravedlivou transformaci a několik miliard korun bude také v nových operačních programech. První dotace by investoři mohli čerpat už od příštího roku, uvedl rezort.

„S investiční podporou počítáme podle pravidel veřejné podpory ve výši asi 40 procent podle velikosti podniku. Provozní podporu dělíme na tři typy - zachováni výroben v provozu, modernizované zdroje a nové zdroje,“ řekl Havlíčkův náměstek pro energetiku René Neděla.

„U modernizovaných a nových zdrojů předpokládáme garanci 15 až 20 let, u udržovací podpory nyní počítáme s provozní podporou maximálně tři roky,“ podotkl. Přesnou výši vyčleněných finančích prostředků podle něj zatím nelze vyčíslit, protože nastavení fondů ještě není dokončeno.

Ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek příslib peněz vítá. „Důležité ale bude, zda se zvládnou nastavit podpůrné mechanismy tak, aby se slíbené zdroje skutečně podařilo vyčerpat,“ upozorňuje.

Havlíček také oznámil prodloužení podpory pro kombinované výrobny tepla a elektřiny s výkonem do jednoho megawattu. Ty, které budou zapojeny do provozu v příštím roce, ještě budou moci využít provozní podporu, s kterou se počítalo původně pouze do konce tohoto roku. Podle Neděly půjde o nové zdroje o výkonu zhruba 25 až 30, což znamená roční náklady ve vyšších desítkách milionů korun.

Od roku 2022 by pak tyto miniteplárny měly o podporu soutěžit v nově vypsaných tendrech, stejně jako většina energetických zdrojů. Novelu zákona o podporovaných zdrojích, která tuto novou formu podpory zavádí, bude na podzim projednávat poslanecká sněmovna.

Na teplárny a centralizované zásobování tepelnou energií je napojeno 1,6 milionu tuzemských domácností, tedy zhruba čtyři miliony obyvatel Česka. Dosud více než polovinu výroby tepla zajišťuje uhlí.