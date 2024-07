Loni se na českém velkoobchodním trhu daly solární panely pořídit za 19 až 24 eurocentů za watt instalovaného výkonu podle typu technologie a rozsahu objednávky. Dnes lze tytéž panely pořídit za 13 až 17 eurocentů, potvrzují největší distributoři solárních komponentů pro český trh SOLSOL a Raylyst.

Podle šéfa společnosti SOLSOL Radka Orsága zmíněné ceny odpovídají objednávce celého kontejneru panelů, a to u pravidelných klientů s celoročními kontrakty. Rozptyl je zde ale významný. „Starý typ panelů PERC se vyprodává za nižší z těchto čísel, modernější technologie TOPCON je někde v polovině a nejdražší jsou nejnovější vysokoúčinné panely značky AIKO a AEG; ty jsou mnohdy i dražší než uváděný strop,“ říká Orság. Poslední zmíněné typy dosahují účinnosti vyšší než 24 procent, před lety byla standardní úroveň kolem 17 procent.

„Trh se hodně zrychlil i technologicky. Během roku jsme zaznamenali tři markantní vývojové změny ve výrobě panelů a dnes máme minimální výkony 440 až 460 wattů místo loňských 380 až 400 wattů, a to takřka ve stejném rámu,“ dodává.

Michal Petřek, manažer inovací ve společnosti Raylyst, se domnívá, že trend klesajících cen bude nadále pokračovat, do budoucna už ale mírnějším tempem. Orság si naopak myslí, že se ceny v dlouhodobém horizontu stabilizují mírně výše než na dnešní úrovni. Velká část výrobního segmentu – od producentů křemíku přes výrobce článků až po konstruktéry samotných panelů – je podle něj totiž ve ztrátě. „Čína letos stále vyrábí o zhruba 200 gigawattů solárních panelů více, než světový trh poptává. Do rovnováhy se trh dostane zřejmě až s jarem příštího roku. Do té doby část výrobního trhu odumře a ceny mírně vzrostou v průměru o zhruba 10 až 15 procent,“ odhaduje Orság.

SOLSOL si v obchodním modelu snaží udržet stále stejnou marži, takže pokles cen promítá i do cen pro české solární společnosti, tedy pro developery pozemních elektráren i pro montážní firmy střešních fotovoltaik. Pro druhé jmenované je situace příznivá i z toho důvodu, že o nižší desítky procent klesly meziročně i ceny baterií, které si k domácí elektrárně pořizuje drtivá většina zákazníků.

Montážní firmy mohou přesto zlevňovat jen omezeně, technologie totiž tvoří čím dál menší část ceny. Druhým směrem na celkovou cenu tlačí například rostoucí náklady práce nebo snížení maximální výše dotace, kterou dodavatelé řešení rovnou promítali do nabídkových cen a ta celková se tak zdála opticky nižší. V rámci programu Zelená úsporám mohli klienti na instalaci fotovoltaiky dříve získat až 200 tisíc korun. Od února se podpora snížila na 160 tisíc korun a na podporu ve výši 200 tisíc korun se dostanou zákazníci pouze v případě, že dům současně zateplí.

Výsledkem je, že průměrná cena pořízení fotovoltaiky zůstává zhruba stejná jako dříve, zákazník ale oproti dřívějším instalacím dostává větší elektrárnu a s větší kapacitou baterie.

Přetlak nabídky nad poptávkou je přitom znát nejen u čínských výrobců, ale i na českém trhu instalačních firem. V rámci energetické krize vznikly stovky nových subjektů a ty teď spolu se zavedenými firmami čelí sníženému zájmu o instalace zejména kvůli nižším cenám elektřiny na burze. Například společnost S-Power Energies, která patří k největším na trhu, svým klientům nabízí odměnu za doporučení potenciálnímu novému zákazníkovi.

S-power pokles poptávky ze strany domácností připouští, zeštíhlování byznysu své firmy ale neplánuje. „Pokles poptávek na straně rodinných domů kompenzuje nárůst poptávek na straně bytových domů, firem a nově také obcí, kterým se díky novele zákona lex OZE II otevřely nové možnosti v oblasti komunitní energetiky,“ říká zakladatel firmy Jaroslav Šuvarský.

Šuvarský se zároveň domnívá, že část trhu této transformace nemusí být schopna a může mít problémy. „Odbavovat velké zakázky je výrazně složitější než stavět fotovoltaiky pro rodinné domy. Řada firem, zejména noví menší hráči, proto bojuje o pozici na trhu nezdravým a neudržitelným podkopáváním cen. V tomto roce proto čekám velké čištění trhu, skončit mohou klidně stovky firem,“ odhaduje.

Do budoucna má podle českých distributorů i odborného serveru PV Magazine rovněž dál klesat cena baterií. Otázkou zůstávají střídače, jejichž cena je dlouhodobě stabilní. I v tomto sektoru je ale v posledním období znát přetlak asijských producentů a tlak na cenu, píše PV Magazine.