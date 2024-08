O druhovýrobu v zadlužené Liberty Ostrava se přihlásily dvě společnosti

Zájem o provoz závodů rourovny a válcovny plochých výrobků zadlužené Liberty Ostrava mají dvě společnosti - Vítkovice Machinery Trade ze skupiny CE Industries miliardáře Jaroslava Strnada a Třinecké železárny ze skupiny Moravia Steel, které svůj zájem o provoz druhovýroby projevily už koncem července při jednání se zástupci české vlády. Hodnocení obou nabídek by ještě do konce týdne mohl obdržet prozatímní věřitelský výbor. Dnes to sdělil insolvenční správce Šimon Peták.