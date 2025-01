Zaměstnanci ostravské společnosti Tameh Czech dostávají od počátku měsíce výpovědi a odbory nevylučují vyhlášení stávky. Spor o uzavření kolektivní smlouvy bude řešit zprostředkovatel, o jeho určení žádají odbory ministerstvo práce a sociálních věcí. Odboráři to napsali v otevřeném stanovisku, které podepsali předsedové základních organizací Alena Sobolová, Kamil Kovár a Luděk Lúčan.

Tameh od listopadu patří skupině UCED. Její tiskový mluvčí Daniel Mareš řekl, že se zaměstnavatel ohledně nového návrhu kolektivní smlouvy snaží nalézt s odbory kompromis a že za současné situace není absolutně možné současný počet zaměstnanců udržet.

Tameh dříve dodával elektřinu, různé plyny a páry huti Liberty Ostrava. Jeho provoz se nachází přímo v areálu huti, jde o její bývalý závod Energetika. Předloni v prosinci na sebe Tameh podal insolvenční návrh, protože mu Liberty jako jediný zákazník neplatila za služby. Přestal Liberty dodávat energie, provozy huti se tehdy zastavily a většina zaměstnanců Tamehu byla od té doby doma. V následném konkurzu Tameh získala společnost Vítkovice Energy ze skupiny UCED miliardáře Pavla Hubáčka. V konkurzu skončila i Liberty Ostrava.

Odboráři uvedli, že před prodejem podniku UCED opakovaně ujistil insolvenčního správce, že má o všechny zaměstnance zájem. Prodej se uskutečnil 1. listopadu a na konci měsíce nový majitel oznámil záměr propustit 72 procent zaměstnanců, což zdůvodnil úpadkem Liberty. „Tato situace však byla známa všem zainteresovaným i veřejně několik měsíců před koupí Tamehu! Zjevně se jedná o klamavý důvod,“ napsali odboráři.

Od 2. ledna podle nich zaměstnanci dostávají poštou výpovědi. „Po tolika letech zaměstnání ve společnosti nemají ochotu řešit výpovědi jako slušný zaměstnavatel osobním jednáním a sdělením. Zaměstnanci ani nemají adekvátní informace pro vyřizování všech formalit. Ohrožení jsou ale také zbývající zaměstnanci,“ uvedly odbory.

Při prodeji firmy podle nich mají pracovní smlouvy zůstat v platnosti. „Je zjevné, že to nebude dodrženo a zaměstnancům bude nabídnuta nová smlouva s UCED. Nic však nenasvědčuje tomu, že by to byly smlouvy shodné, natož lukrativnější. Jsou propouštěni i ti, kteří nejsou a nebyli doma na překážkách v práci. Stále pracují na nepřetržitém pracovišti a ze dne na den budou nadbyteční,“ napsaly odbory.

Od 4. prosince jsou ve stávkové pohotovosti. „Odborové organizace nevylučují po rozhodnutí zaměstnanců vyhlášení stávky za účelem obrany jejich pracovních, hospodářských a sociálních zájmů,“ napsali odboráři.

Mareš připomněl, že Liberty odstavila vysokou pec a její provoz z velké části stojí. „Není možné za stávající situace udržet současný počet zaměstnanců. Většina zaměstnanců závodu Tameh Czech je déle než rok doma a pobírá přitom 80 procent mzdy. Vstup společnosti UCED do Tamehu pomůže zachránit alespoň část pracovních míst. To je v tuto chvíli maximum možného,“ uvedl mluvčí.