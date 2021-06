Penta prodá spolu s výrobcem letadel Aero Vodochody i letiště | E15.cz

Zbrojařská skupina Omnipol s maďarským investorem získá od česko-slovenské investiční skupiny Penta nejen výrobce letadel Aero Vodochody, ale rovněž i vodochodské letiště. „Součástí transakce je nově od začátku roku i letiště,“ uvádí mluvčí Penty Ivo Mravinac s tím, že důležité pro Pentu je, aby „byly dodrženy závazky vůči státu“. Letiště totiž může ještě pár let využívat také armáda.

Zda se přihození letiště k Aeru Vodochody odrazí na ceně, Mravinac neuvedl. Změnu transakce nechtěl komentovat ani Omnipol, který kontroluje rodina Richarda Hávy. „Transakce se dokončuje a finální closing očekáváme v horizontu několika týdnů. Před uzavřením transakce se ale k detailům nebudeme vyjadřovat,“ uvedla ředitelka marketingu a komunikace Omnipolu Marika Přinosilová.

Na začátku celého obchodu si přitom Penta měla letiště ponechat, protože předmětem transakce nebyla společnost Letiště Vodochody. To však není jediná změna v obchodu.

Zatímco původně měl Omnipol investovat společně s maďarským podnikatelem Andrásem Tomborem, nyní to bude finančník Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Důvodem je, že Tombor nesehnal podle deníku HN peníze. Změnu maďarského investora potvrdil redakci deníku E15 dobře informovaný zdroj.

Firmy zveřejnily prodej vodochodské společnosti loni v červnu. Uzavření obchodu se však citelně protáhlo, protože původně měl být dokončen již loni. „Očekáváme, že by transakce měla proběhnout během srpna,“ říká Mravinac s tím, že musí být zabezpečené financování.

Penta na začátku investice do Aera měla s letištěm velké plány, když tam chtěla vybudovat infrastrukturu pro nízkonákladové letecké společnosti, které by ji využívaly pro lety do Prahy. Kvůli odporu aktivistů i okolních obcí se však projekt přinejmenším přibrzdil.

Omnipol navíc v plánech Penty zřejmě nebude pokračovat. „Současné letištní kapacity hodlá využít výhradně pro potřeby výroby a vývoje nových letadel z produkce společnosti Aero Vodochody, popřípadě pro občasné přistání letadel kategorie private jets,“ cituje deník MfD zápis z únorového setkání zástupců města Odolena Voda s firmou.

Vláda rozhodla o prodeji Aero Vodochody investiční skupině Penta v říjnu 2006. V lednu 2007 Penta převzala řízení společnosti. Po čtrnácti letech by se výrobce letadel, kterému se v posledních letech příliš nedaří, ráda zbavila.

Společnost Aero Vodochody hospodařila podle výroční zprávy za rok 2019 s provozní ztrátou 1,4 milionu korun. Ztrátová byla podle tiskové zprávy Penty o hospodaření celé skupiny i v minulém roce. Loni musela společnost dokonce kvůli krizi v letecké dopravy omezit výrobu.