Philips opouští svět domácích spotřebičů | E15.cz

„Tato transakce představuje významný odprodej části majetku,“ konstatoval Van Houten. „V budoucnu se zaměříme na posílení naší vedoucí role v oblasti zdravotnické techniky,“ dodal.

Dokončení transakce se očekává ve třetím čtvrtletí a Philips by měl pak inkasovat zhruba tři miliardy eur. Součástí prodeje je totiž i značka Philips a nizozemská firma zaplatí novému asijskému vlastníkovi 700 milionů eur za to, že dalších 15 let moci značku používat.

Philips, který začínal jako výrobce žárovek, se po odprodeji velké části divize osvětlení a spotřební elektroniky soustředí na zdravotnickou techniku. V posledních letech oznámil i řadu akvizic ve zdravotnictví. Rozšiřuje své portfolio diagnostiky a telemedicíny s cílem nabídnout komplexní službu nemocnicím, které chtějí optimalizovat náklady.

Pandemie umocnila dlouhodobý přechod k virtuální zdravotní péči a zvýšila i poptávku po vybavení, které lékařům umožňuje starat se o pacienty na dálku.

Divize domácích spotřebičů vyrábí kávovary, čističky vzduchu a další produkty. Loni vykázala tržby asi 2,2 miliardy eur.

Investiční společnost Hillhouse Capital má hlavní kanceláře v Pekingu, Hongkongu a Singapuru. Zaměřuje se na východní a jihovýchodní Asii. List Financial Times prvotní vzestup firmy přičítá investicím do rozvoje čínského internetu, hlavně do společnosti Tencent a internetového prodejce JD.com.