„Porscheizace“ Volkswagenu pokračuje. Audi vymění ředitele | e15.cz

„Gernot Döllner je ten správný člověk schopný výrazněji zaměřit výrobní strategii Audi na její důležité trhy,“ komentoval nástup nového lídra šéf dozorčí rady Audi Manfred Döss. Pochvalně se o něm vyjádřil též předseda dozorčí rady Volkswagenu Wolfgang Porsche. „Döllner je všestranný manažer, jenž úspěšně zvládl různé projekty ve skupině,“ prohlásil Porsche.

Důvodem Duesmannova odchodu má být skutečnost, že Audi zaostává oproti svým rivalům BMW či Mercedes-Benz v inovacích nebo přechodu na elektromobilitu, a podle kritiků tak přestává naplňovat své firemní motto „Vorsprung durch Technik“, tedy „náskok díky technice“. Vedení Volkswagenu zklamaly také prodejní výsledky Audi na jejím nejdůležitějším, čínském trhu, kde čelí čím dál tím závažnější konkurenci ze strany domácích výrobců typu BYD.

Audi zůstává třetím největším výrobcem luxusních aut na světě, který loni zvýšil provozní zisk z necelých šesti miliard na 7,6 miliardy eur, tedy více než 180 miliard korun. Na čínském trhu jej však držely nad vodou zejména modely s tradičními spalovacími motory, zatímco elektromobilu Q4 e-tron se tam tolik nedařilo.

Automobilce „ujíždí vlak“ i v Severní Americe, kde BMW a Mercedes prodávají zhruba dvakrát tolik vozidel a na rozdíl od Audi tam mají vlastní továrny. Globální dodávky zákazníkům klesly už třetí rok po sobě na 1,61 milionu automobilů, což je nejmenší číslo od roku 2013.

Německá média však personální rošádu vysvětlují spíše Duesmannovými vleklými a bouřlivými spory s ostatními členy představenstva Audi. Vytýkali mu například, že nedává prostor dostatečné diskuzi. Duesmann si znepřátelil šéfa výroby a logistiky Gerda Walkera, personálního ředitele Xaviera Rose nebo šéfku prodeje a marketingu Hildegardu Wortmannovou.

Proti generálnímu řediteli se vymezovali i lidé na nižších manažerských postech ve společnosti, především experti v oddělení výzkumu a vývoje, a do oka si nepadl ani se samotným Blumem. Ředitelé se údajně neshodli ani v tak zásadních otázkách, jako je budoucí využívání syntetických paliv.

Duesmannův vyhazov přichází necelé dva měsíce poté, co Blume rozprášil vedení jiné dceřiné společnosti Volkswagenu Cariad. Ta má na starosti vývoj softwaru do všech značek skupiny a také rozvoj autonomního řízení. Ve srovnání s americkou Teslou je ale výrazně pozadu. Teď už bývalý šéf Cariadu Dirk Hilgenberg byl oblíbencem Blumeho předchůdce Herberta Diesse.

Der Spiegel k tomu poznamenává, že se výkonný ředitel VW postupně zbavuje oponentů a do klíčových pozic dosazuje lidi, kteří s ním názorově souznějí. Dobrým příkladem je právě Döllner, s nímž Blume léta spolupracoval v Porsche. „Je to tedy Blumeho člověk, který bude s Audi dělat primárně to, co si Blume jako šéf skupiny bude přát,“ souhlasí redaktor serveru autoforum.cz Petr Miler.

Blume celkově rád sází na bývalé parťáky z Porsche, k nimž patří třeba i současný šéf tuzemské Škody Auto Klaus Zellmer, a nijak se netají, že automobilku ze Stuttgartu považuje za vzor celé skupiny. Německý magazín Automobilwoche tento trend neváhal označit za „porschizaci“ Volkswagenu.

Döllnera v Audi každopádně nečekají snadné úkoly. Od nového šéfa se především očekává, že uklidní situaci ve firmě a uvede na trh konkurenceschopné elektromobily. „Vedení Volkswagenu nevěřilo, že Duesmann úspěšně dohlédne na plánované spuštění prodeje dvaceti nových modelů v příštích třech letech. Považovali ho spíše za stratéga, ale my jsme nyní ve fázi, kdy potřebujeme někoho zaměřeného hlavně na kvalitu produktu,“ řekl listu Financial Times zdroj, jenž si nepřál být jmenován, ale je blízký odvolanému řediteli.

Volkswagen si nastavil velmi ambiciózní cíle. Do roku 2030 hodlá zvýšit rentabilitu tržeb na devět až jedenáct procent. Od letoška do roku 2027 chce dosahovat průměrného růstu prodeje o pět až sedm procent. Investiční tempo však zpomalí. „Je fér říci, že zažíváme vzrušující, ale také náročné časy. Autoprůmysl se transformuje v obrovském tempu, digitalizace dominuje. Potřebujeme se přizpůsobit vysoké rychlosti a být dlouhodobě konkurenceschopní,“ uvedl týden k plánům Volkswagenu Blume.