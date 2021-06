Poslanci ANO chtějí přihrát stamiliony Pojišťovně VZP. Vojtěchův úřad je proti | E15.cz

Změnu prosazují poslanci ANO Věra Adámková a Miloslav Janulík. Pokud by novela zákona prošla, pouze Pojišťovna VZP, dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny, by směla v příštích pěti letech poskytovat komerční zdravotní pojištění všem cizincům na území České republiky.

Adámková s Janulíkem mimo jiné argumentují tím, že ze všech českých pojišťoven zaměřených na tuto oblast má Pojišťovna VZP největší síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

Nicméně odbor legislativy ministerstva zdravotnictví to vidí zcela opačně. „Jedná se o nepřípustné omezení hospodářské soutěže a vytvoření monopolu pro konkrétní soukromý podnikatelský subjekt,“ uvádí se ve stanovisku, které má deník E15 k dispozici.

Legislativci úřadu Adama Vojtěcha (ANO) navíc míní, že činnost Pojišťovny VZP by moha být kdykoliv ukončena a celá zákonná úprava s navrhovanou pětiletou platností by se pak rázem stala „absolutně neaplikovatelnou a její požadavky nesplnitelné“. „Návrh zároveň odstaví z daného trhu všechny ostatní podnikatelské subjekty. V tom lze spatřovat zásadní omezení práva na podnikání, které je dané ústavním pořádkem,“ stojí ve stanovisku.

Vážné výhrady má i ministerstvo financí. „Přijetí takové úpravy by bylo jednoznačně nedovolenou státní podporou podle příslušného ustanovení Evropské unie a bylo by tedy v rozporu s pravidly hospodářské soutěže členských států i směrnic požadujících zrušení existujících monopolů a zakazujících zavádět monopoly nové,“ uvedl rezort.

Svaz pojišťoven připomíná, že zdravotní pojištění poskytují cizincům v ČR i pojišťovny Ergo, Maxima, Slavia a Uniqa. „Pojišťovna VZP je ryze komerční pojišťovna licencovaná ČNB a je v naprosto stejném postavení jako další čtyři společnosti,“ řekl výkonný ředitel svazu Jan Matoušek. Dodal, že pouze název Pojišťovny VZP může vyvolávat dojem, že navrhovanou monopolizací dojde k převodu agendy pod státní VZP.

Matoušek dodal, že případné schválení změny by zasáhlo do práv 60 tisíc cizinců dlouhodobě žijících v Česku, kteří se rozhodli pro jinou pojišťovnu než PVZP.

Podobný názor má i Hospodářská komora. Podle jejích údajů zaplatí cizinci pobývajících v tuzemsku na zdravotním pojištění 600 až 800 milionů korun ročně.

Komora je přesvědčena, že pokud by poslanci návrh Věry Adámkové a Miloslava Janulíka schválili, zrušili by celé pojistné odvětví a vyvlastnili nynější obchodní vztahy z rukou komerčních pojišťoven ve prospěch jedné z nich. I po uplynutí pětiletého monopolu Pojišťovny VZP by totiž zákon umožnil v tomto oboru podnikat výhradně dceřiným společnostem zdravotních pojišťoven.

Adámková s Janulíkem však namítají, že je v zájmu ČR, zdravotnických zařízení i pojištěních cizinců, aby pojištění nabízely komerční pojišťovny vlastněné právě zdravotními pojišťovnami. "Jen tak bude zajištěno uplatnění veřejného zájmu prostřednictvím kontroly ze strany jmenovaných zástupců do správních rad zdravotních pojišťoven," uvedli oba poslanci ve zdůvodnění svého návrhu.