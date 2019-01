Pražské chlebíčkárny mění majitele | E15.cz

Restart brandu, který se má vrátit ke kořenům. To je hlavní plán nového uživatele značky Jan Paukert. Karlínské bistro včetně práva k užívání ochranné známky dosud vlastnila skupina Natland. Nyní se nový vlastník, šéfkuchař Gianfranco Coizza a společnost Emity Group, zaměří na tradiční lahůdkářství stejně jako Jan Paukert před více než sto lety.

„V prvním roce se soustředíme na naše bistro, chystáme i architektonické změny. V dalších letech plánujeme vybudovat síť lahůdkářství Jan Paukert v Praze a dalších městech,“ řekl Coizza. Karlínské bistro každopádně zůstane jediným, které ponese Paukertovo jméno. „Bude to taková testovací laboratoř chutí, které potom nabídneme v našich lahůdkářstvích,“ popsal Coizza.

Firma chce do budoucna rozšířit také cateringové služby. Cenu nechtěla ani jedna ze stran komentovat. Podle Coizzy většinu financí do společného projektu přinesla Emity. Představitelé původně developerské společnosti na dotazy deníku E15 nereagovali.

„Známe se z jednoho dřívějšího projektu. Do gastronomie se rozhodli investovat i proto, že je to pro ně hobby,“ uvedl Coizza. O značku Jan Paukert se podle Natlandu ucházelo více zájemců. „Teprve Gianfranco Coizza a Emity Group ale přišli s nabídkou, která splňovala všechny naše představy, nejen finanční, ale i s ohledem na další rozvoj konceptu,“ uvedl vedoucí partner Natlandu Tomáš Raška.

Rozvoj cateringových služeb pravděpodobně chystá i bistro Sisters. Podle zakladatelky, někdejší gastronomické novinářky Hany Michopulu, která prodej bistra oznámila na sociálních sítích, čekají původně rodinný koncept velké změny. „Dostane mnohem větší křídla díky cateringové divizi a cukrárně,“ uvedla na sociálních sítích.

Na dotazy deníku E15 však ani Michopulu, ani zástupce skupiny Together Restaurant, kteří se stali novými vlastníky, nereagovali. Do sítě Together Restaurants vlastněné podnikateli Davidem Petříkem a Viktorem Kaplanem patří například Vinohradský parlament, Sia restaurant nebo výrobce zákusků Cukrář Skála.