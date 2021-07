Propouštění i milionové ztráty. Krize Škody Auto doléhá na dodavatele | E15.cz

Škoda je významným odběratelem mnoha tuzemských podniků, například Isolitu-Bravo, jenž vyrábí elektrospotřebiče, plastové výrobky či formy. „Je to velký problém, výrobu jsme kvůli rozhodnutí Škoda Auto omezili o dvacet procent a propustili všech dvanáct agenturních pracovníků. Dalším dvěma desítkám kmenových zaměstnanců jsme museli najít jinou práci,“ uvádí majitel firmy a jeden z nejbohatších Čechů Kvido Štěpánek.

Podnik loni dosáhl téměř miliardového obratu a zaměstnával 350 osob. Omezení ve Škodě způsobí firmě finanční újmu. „Ztráty vychází hrubým odhadem na dva miliony obratu týdně. Snad se to zlepší, nebudu však bezbřehým optimistou jako naše vláda. Na rozdíl od ní jsme ale nespadli do dluhů,“ dodává Štěpánek.

Mladoboleslavská automobilka uvedla, že je v úzkém kontaktu s dodavateli a pravidelně je o situaci ve výrobě informuje. Učinila tak ale „na poslední chvíli“ a dodavatele zaskočila, tvrdí ředitel plánování koncernu JTEKT Evropa Petr Novák. „Dodavatelé se nemohli připravit a naplánovat své náklady, směny zaměstnanců, cash-flow,“ kritizuje Novák.

Japonský koncern JTEKT, jenž vyrábí systémy řízení do osobních automobilů a má závody v Plzni, Pardubicích, Olomouci a na dalších místech v Evropě, už musel opakovaně zastavit výrobu kvůli odstávkám evropských automobilek. Od začátku roku činí takto způsobené ztráty koncernu desítky milionů eur.

Závody JTEKT musely brzdit výrobu kvůli odstávkám Daimleru, Toyoty či Renaultu a nyní i koncernu Volkswagen. Škoda na klíčové výrobní lince M13 v Mladé Boleslavi dokonce zcela zastavila produkci nejdůležitějšího modelu Octavia. Místo něj montuje pouze elektromobil Enyaq. „Dopad na dodavatele bude různý. Některé produkty nezávisí na pohonech, jiné ano,“ připomněl Novák.

Svět se potýká s nedostatkem surovin

Nedostatek výrobků a surovin • VIDEO Videohub

V reakci na brždění Škoda Auto musela omezit výrobu i písecká společnost Faurecia, jenž v Česku provozuje osm výrobních závodů. Automobilovému průmyslu dodává například výfukové systémy, interiéry či sedačky. Nejhůře je zasažen závod v Mladé Boleslavi. „Ten dodává jen pro Škodovku, proto se odbyt snížil v této chvíli o polovinu, výroba se naštěstí nezastavila,“ popisuje Lenka Hauptmanová z oddělení marketingu Faurecie. Podnik očekává další náhlé změny odbytu, ať už nárůsty či poklesy.

Asi patnáctiprocentní pokles obratu dopadá kvůli odstávkám v automobilkách na společnost KES z Vratimova u Ostravy, jenž produkuje kabelové a elektrické systémy. „Rozpadly se dodavatelské řetězce, není vstupní materiál, plasty či plech. Navíc výrazně zdražují. Musíme hledat náhradní dodavatele,“ říká šéf výroby Pavel Jemala. Podnik sráží i téměř pětinová absence zaměstnanců, kteří jsou na nemocenských. „To je neskutečné číslo. Buď budou pracovat, nebo bohužel. Musíme hledat nové lidi - srdcaře,“ dodává Jemala.

Před tíživou situací v celém automobilovém průmyslu dříve varoval výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Zasekávají se kontejnery na cestě z Asie, což zdržuje dodávky o týdny. To se dotýká mnoha podniků v Česku, uvedl Petzl.

„Je možné, že odstávky automobilek budou pokračovat už v průběhu léta anebo v průběhu podzimu. Situace se dále zhoršuje. Jakkoliv to zní hrozně, tak je určitě možné, že některé menší podniky zkrachují,“ podotkl Petzl. Vedle odstávek automobilek na dodavatele dopadá rapidní zdražování materiálů, jenž jim krátí marže. Podle Nováka je turbulencemi na trhu ohroženo do dvaceti procent především menších a středně velkých firem. Růst cen se už nyní promítá do zdražování nových automobilů.