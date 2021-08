Průmyslová výroba v červnu zpomalila, stavební výroba naopak rostla | E15.cz

Průmyslová produkce v Česku stále nezažívá nejlepší časy i přesto, že celkově roste. Poté, co byl průmysl v covidovém roce zásadně omezen, ani v letošním roce se produkce příliš neliší od té před covidem. Naopak v červnu výroba zpomalila svůj meziroční růst na 11,4 procenta z květnových 25,3 procenta. I když hodnota nových zakázek byla vyšší o 22,8 procenta. Vliv pandemie je ale stále výrazný. Ve srovnání s letošním květnem rostla průmyslová výroba o procento. Druhý měsíc v řadě se ale snížila výroba aut, která je ovlivněna nedostatkem výrobních materiálů a čipů.

"Dvouciferný meziroční nárůst produkce průmyslu byl ještě ovlivněn nízkou srovnávací základnou. Produkce českého průmyslu v prvním pololetí roku 2021 byla o 15 procent vyšší než před rokem a dosáhla předcovidové úrovně," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Červnový meziroční růst nejvíce ovlivnila výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, která se zvýšila o 21 procent. Produkce aut byla meziročně o sedm procent vyšší, více se vyráběly i pryžové a plastové výrobky. Klesla naopak výroba energií, farmaceutických přípravků a oděvů.

V tomto roce by měl český průmysl podle odhadu analytiků vzrůst dvouciferným tempem. "Výsledek za červen je sice dobrou zprávou, ale v datech je evidentní negativní působení chybějících komponent do výroby, a to zejména v automobilovém průmyslu, kde produkce druhý měsíc v řadě klesla," uvedl analytik Komerční banky Michal Brožka. Potíže v subdodávkách přetrvají podle něj i v dalších měsících a budou omezovat výkon průmyslu. Naopak směrem vzhůru jej budou táhnout rostoucí poptávka a zakázky, dodal.

Nové zakázky ze zahraničí se v červnu zvýšily o 20,5 procenta, zatímco tuzemské zakázky vzrostly o 27,9 procenta.

Stavební výroba je na tom v Česku o trochu lépe. V červnu meziročně dále rostla, růst zrychlila na 7,9 procenta. V květnu po více než rok trvajícím propadu rostla o 5,8 procenta. V červnu si pozemní stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů, polepšilo meziročně o 8,3 procenta a produkce inženýrského stavitelství, které zahrnuje třeba stavby silnic a železnic, stoupla o 6,9 procenta.

"Stavební produkce v červnu navázala na dobrý květnový výsledek. Lépe si opět vedlo pozemní stavitelství, které se na rozdíl od inženýrských staveb porovnávalo s nižší srovnávací základnou," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka.

Naopak zahraniční obchod Česka v červnu skončil po 12 měsících, kdy byl v přebytku, ve schodku. Činil 6,9 miliardy korun, což byl meziročně o 40,9 miliardy horší výsledek. Za propadem stál vývoz, který rostl výrazně pomaleji než dovoz. Negativně se na výsledku podepsal i meziroční pokles přebytku obchodu s auty.

"Zahraniční obchod se zbožím za červen skončil v červených číslech. Zápornou měsíční obchodní bilanci registrujeme vůbec poprvé v tomto roce, čímž byla přerušena i rekordní posloupnost 12 po sobě jdoucích přebytkových bilancí," uvedl k červnovému výsledku zahraničního obchodu vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Stanislav Konvička.

Výroba v Německu nečekaně klesla oproti covidovému roku

Navíc průmyslová výroba v Německu v červnu nečekaně klesla, což naznačuje, že oživení největší evropské ekonomiky zpomaluje. Ve srovnání s předchozím měsícem se podle sezónně upravených údajů výroba snížila o 1,3 procenta po poklesu o 0,8 procenta v květnu. Brzdil ji hlavně nedostatek polotovarů.

Analytici podle agentury Reuters očekávali naopak růst výroby o 0,5 procenta. Meziročně byla výroba vyšší o 5,1 procenta. Ve srovnání s loňským únorem, tedy před zavedením karanténních opatření pro boj s covidem-19 v Německu, byla letošní červnová výroba nižší o 6,8 procenta.