Ropný gigant ExxonMobil žaluje EU kvůli windfall tax. Unie na to nemá právo, tvrdí těžař | E15.cz

Americký těžař v žalobě, která dorazila k soudu poslední prosincový týden, tvrdí, že Evropská unie překračuje 33procentní daní z mimořádných zisků, která se zaměřila na energetické společnosti, své pravomoci. Zároveň označuje tento krok za kontraproduktivní, jelikož může ohrozit budoucí investice, které nyní americká korporace na starém kontinentu zvažuje. O žalobě jako první informoval list Financial Times.

„Zda zde budeme investovat, primárně záleží na tom, jak atraktivní a globálně konkurenceschopná Evropa bude,“ uvedl mluvčí společnosti Casey Norton. Dodal, že jen za poslední dekádu ExxonMobil v Evropě investoval přes tři miliardy dolarů do rafinerií.

Daň z mimořádných zisků začne platit 31. prosince letošního roku a bude se vztahovat na zisky energetických společnosti, které budou alespoň o 20 procent vyšší, než je průměr za roky 2018 až 2021. Pro tyto hospodářské výsledky bude platit daň ve výši 33 procent. Podle interních odhadů ExxonMobilu by to společnost mělo příští rok vyjít na dvě miliardy dolarů. Ministři členských zemí doufají, že celkově by díky tomu do státních pokladen mohli získat 140 miliard eur.

Podle Agathe Bounfourové z neziskové organizace Transport & Environment je žaloba amerického těžaře „pokus o zastrašování“. Energetické společnosti podle ní „viditelně vydělávají“ na současné krizi a na rostoucích cenách plynu a ropy. Zástupci Evropské komise pouze uvedli, že postup ExxonMobilu berou na vědomí a že nyní budou čekat na verdikt soudu.

Co určuje cenu ropy:

ExxonMobil v žalobě argumentuje tím, že EU schválila daň z mimořádných zisků v rámci krizového postupu, což například znamená, že legislativa neprošla běžným procesem a nebyla schválena Evropským parlamentem, ale pouze Radou EU. Evropská unie v tomto případě využila článek 122 smlouvy o fungování Evropské unie, který v případě, že dojde k problémům při dodávkách některých surovin, umožňuje členským státům schválit legislativu bez zapojení Evropského parlamentu. Ropný těžař ovšem tvrdí, že daň z mimořádných zisků žádným způsobem neřeší problémy s dodávkami, a proto EU nemůže takto postupovat.