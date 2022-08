Šance evropského jádra ožívají, ale zatím si prochází velkým trápením | E15.cz

Zatímco Němci se už od začátku tisíciletí dohadovali o tom, jak rychle opustí jadernou energetiku, Britové si realisticky lámali hlavu nad tím, jak budou stavět nové reaktory. Ve skutečnosti ale obor zažívá velké trápení v celé západní Evropě. Sliby francouzské společnosti EDF, že si její britští zákazníci díky elektřině z nové elektrárny Hinkley Point C připraví štědrovečerní pokrmy na Vánoce 2017, se ukázaly jako zcela odtržené od reality. Hinkley Point C je jednou z mála elektráren, které se dnes v Evropě stavějí. Projekt nabíral zpoždění už v přípravné a schvalovací fázi, podobné to bylo po startu výstavby. Energie ze dvou nových reaktorů v ideálním případě poslouží k přípravě štědrovečerního menu v roce 2027.

Hinkley Point C se stává jedním z nejviditelnějších příkladů selhání jaderných plánů v západní Evropě – do značné míry ale nezaslouženě. Právě Britové jsou totiž evropskými lídry v inovativních přístupech k výstavbě a financování. Britské snahy se ještě mohou zhodnotit, pokud rok 2022 přinese zásadní obrat v celém odvětví.

Je tu řada náznaků, že letošek opravdu přelomový bude. Západní Evropa dochází k poznání, že rozvoj jaderné energetiky je jedním ze způsobů, jak čelit surovinovému propojení s agresorským Ruskem. Dokonce i Němci zvažují, že své poslední tři reaktory neodstaví podle plánu do konce letošního roku, ale nechají je běžet dál, aby pomohly v energetické krizi.

Britská vláda opět nabízí velkolepé plány stavby velkých, ale tentokrát i malých či středních reaktorů. Na prodlužování životnosti stávajících atomových bloků se chystají Belgičané i Nizozemci, kteří navíc podle vládního prohlášení hodlají stavět i nové elektrárny. A západoevropská jaderná velmoc Francie mimo jiné připravuje plné znárodnění firmy EDF, v níž dnes 16 procent drží minoritní akcionáři. Stoprocentně státní společnost podle představ Paříže lépe zajistí údržbu stávajících i stavbu budoucích reaktorů. Investice do jaderné energetiky jsou totiž velmi kapitálově náročné a z hlediska soukromých hráčů příliš riskantní.

Renesance na papíře

Pohled na realitu ale ukazuje, že renesance jádra v západní Evropě je zatím pouze na papíře. Berlín rozhodně nezažívá obrat o 180 stupňů, jak by se mohlo zdát z některých komentářů. Uvnitř vládní koalice se vede spor i o to, jestli jaderné bloky mohou kvůli energetickým problémům sloužit o pár měsíců déle. Dosud nic nenasvědčuje tomu, že by se vláda chystala na prodloužení životnosti o několik let. Stavba nových jaderných elektráren v Německu se zdá být sci-fi.

Německá vláda minulý týden popřela, že by už jakékoli rozhodnutí o zpomalení jaderného exitu padlo. Čeká na výsledek stress testů provozovatelů přenosových sítí, jež mají posoudit dopady případného zásadnějšího výpadku dodávek plynu, vliv vysokých cen plynu na ceny elektřiny a také situaci ve Francii, která se potýká se závadami v jaderných elektrárnách. V čem se ale Německo změnilo opravdu radikálně, je veřejné mínění.

Většina občanů Spolkové republiky překvapivě prodloužení životnosti reaktorů podporuje. Zastánci jádra tak mohou alespoň