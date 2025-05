Poslední týdny zbývají do chvíle, než skončí evropská výjimka pro Česko, Slovensko a Maďarsko a do zemí nebudou moci proudit přes hranice výrobky z ruské ropy, tedy zejména motorová nafta. Do Česka, co se dovozu týká, přichází převážně z bratislavského Slovnaftu, kde usilovně pracují na tom, aby si zahraniční trhy udrželi. Firma už teď zpracovává z 25 procent neruskou ropu, nicméně 100 procent dosáhne až kolem roku 2027.

Je to pýcha z éry bývalého Československa. Má kapacitu na zpracování šest milionů tun ropy, rozkládá se na více než pěti čtverečních kilometrech, kde jezdí šest autobusových linek po 59 zastávkách. Pokud by se potrubí ze Slovnaftu srovnalo do řady, dosáhlo by na Měsíc a zpátky. Když se v létě zahřeje, roztáhne se celkem o 16 kilometrů. Tenhle kolos teď mění účel, který definoval po desítky let jeho existenci – odstřihuje se kvůli mezinárodním sankcím od závislosti na ropovodu Družba.



Výchozí situace není pro rafinerie napojené na Družbu příliš růžová. Do 5. června letošního roku platí pravděpodobně už poslední výjimka udělená EU ze sankcí proti Rusku. Po tomto datu mohou sice dál nakupovat (platí pro ČR, SR, Maďarsko) a zpracovávat ruskou ropu, ale vyrobené produkty z ní budou moci uplatnit jen na domácích trzích, nebo na Ukrajinu, dále za hranicemi už to nebude možné. V zákulisí se možná sice hraje o možné úpravy, ale změny jsou málo pravděpodobné.

Pro Slovnaft je vývoz klíčový. Do čtyřiceti zemí míří polovina jeho produkce. „Stejně jako vždy v minulosti budeme dodržovat pravidla. Upravíme naše podnikání a dodávky do zahraničí půjdou v souladu se sankcemi,“ říká Branislav Vinter, ředitel výroby ve Slovnaftu patřícího do maďarské skupiny MOL.

Jak bude situace po 5. červnu vypadat, ale nechce vzhledem k rychle se měnící situaci předpovídat. „Rafinerie je dostatečně komplexní, aby situaci zvládla. Stejně tak jsme připraveni dodávat produkty všem našim partnerům v regionu,“ doplnil Branislav Vinter.

Slovnaft má v Česku konkurenty z polského Orlenu, kteří drží místní rafinerie v Kralupech a Litvínově, druhá jmenovaná byla po dlouhé roky také uzpůsobena zpracování ruské ropy.

VIDEO: Prémiová snídaně, wellness, či rooftop party. Lidi čekají od kanceláří víc než židli a stůl, říká Adam Zvada ve FLOW

FLOW: Prémiová snídaně, wellness, či rooftop party. Lidi čekají od kanceláří, víc než židli a stůl, říká Adam Zvada • Zdroj: e15

Do Česka také vedou ze Slovenska historicky produktovody a Slovnaft by tuto strategickou výhodu rád i nadále využíval a Orlenu nepřestal konkurovat. Jeho šancí je například ropovod Adria, který je na bratislavský závod vedle Družby také napojen. Ropovod může přivádět surovinu z pobřeží Chorvatska, kam ji přivezou tankery. Ekonomickou nevýhodou jsou vyšší poplatky chorvatského provozovatele JANAF, na což dlouhodobě MOL a taky Slovnaft upozorňují. Slovnaft tedy zkouší různé druhy ropy – z USA, Norska, středoamerických zemí či Blízkého východu – a přizpůsobuje tomu své technologie.

„Ještě před pěti lety bychom nebyli schopni jinou než ruskou ropu zpracovat, nyní upravujeme zařízení v rafinerii tak, abychom mohli podíl neruské ropy postupně navyšovat. Je to poměrně složitý proces vyžadující odstávky a výměny technologií. Některé části rafinerie už jsou na sto procent připraveny, jiné ne. Konečný termín odhadujeme na rok 2027,“ řekl Branislav Vinter.

Slovnaft podle něj doposud zpracoval 14 různých druhů ropy a několik směsí, aby zjistil, která funguje nejlépe. V roce 2024 byl každý pátý litr zpracované ropy neruského původu a proces přechodu vyjde na 200 milionů dolarů. Mateřská skupina MOL již také investovala 170 milionů dolarů do roku 2022 do rozvoje ropovodu Adria a související infrastruktury. Nicméně dosažení plné technologické flexibility bude vyžadovat dodatečnou investici ve výši 500 milionů dolarů.

Jednou z dalších cest, jak získat ropné produkty, jež půjde prodat do zahraničí, je pro Slovnaft výroba biopaliv. Rafinerie už vyrobila motorovou naftu s obsahem hydrogenovaného rostlinného oleje (Hydrotreated Vegetable Oil – HVO) a udržitelné letecké palivo (Sustainable Aviation Fuel – SAF). Kvalitu produktů ověřila radioizotopová analýza.

„Použili jsme kuchyňský olej a olej ze skořápek kešu ořechů. Podařilo se nám v podstatě provádět kontinuální, nepřetržitý provoz,“ popsala Martina Valachovičová, manažerka vývoje technologií Slovnaftu. Rafinerii teď čeká v tomhle směru vybudování skladovací kapacity pro vstupní biosložky.