Penta postaví v Letňanech tisíce bytů | E15.cz

„Bude tam možné postavit 250 až 300 tisíc metrů čtverečních hrubých podlahových ploch. Pochopitelně včetně občanské infrastruktury,“ řekl Palička. Taková výměra znamená několik tisíc bytů, a to ve středním i vyšším standardu.

Developera nyní čeká dlouhý povolovací proces. Odhadovat termín prvního kopnutí do země proto nechce. „Vzhledem k potřebné změně územního plánu se to skutečně dá velmi těžko odhadovat, splést se můžete v letech. Když bychom však do pěti let začali stavět, tak by to bylo fajn,“ dodal manažer Penty.

Celkem si Penta v Letňanech zajistila 38 hektarů pozemků. Parcely se nacházejí mezi ulicemi Kbelská a Tupolevova. Jsou na dohled od místa, kde má podle plánů premiéra Andreje Babiše vyrůst vládní čtvrť. Opce Penty platí podle smluv zveřejněných v katastru nemovitostí do února 2024.

Penta díky kontraktu sahá po svém dosud největším území v metropoli. Zatím největší developerská lokalita Penty v Praze, což je areál Waltrovka v Praze 5, má celkem 17 hektarů. V Letňanech je to více než dvojnásobek.

Většina pozemků je ve nyní ve vlastnictví fyzických osob, zpravidla restituentů. Na některých parcelách má prostřednictvím jedné ze svých speciálních firem podíl největší stavitel bytů Central Group.

„V současné době probíhá v této lokalitě změna územního plánu. Různí developeři projevují dlouhodobě velký zájem o pozemky v Letňanech, kde chtějí realizovat rozsáhlé projekty, především bytové výstavby,“ sdělil místostarosta Letňan Pavel Sehnal.

Nová výstavba ale podle něj vyžaduje vyřešit dopravu v podobě dostavby pražského okruhu nebo přivedení tramvaje do Letňan. Potřebné je podle Sehnala rovněž vybudování nových škol a školek.