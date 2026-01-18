Čína testuje „létající“ větrné elektrárny. Turbína z výšky dvou kilometrů dodala proud do sítě
- Čína otestovala novou megawattovou létající větrnou elektrárnu.
- Prototyp S2000 během půlhodiny vyrobil 385 kWh.
- Jde o další krok v postupném vývoji technologie, kterou čínští vývojáři testují už od loňského roku.
Vypadá jako vzducholoď. Vznáší se nahoře na nebi a má i podobný tvar. Chyba lávky. Čína začala testovat létající větrné elektrárny, které dokážou zásobit za den několik desítek domácností, energie jde navíc hned do sítě. Systém S200, který měří šedesát metrů na délku a čtyřicet na výšku i šířku se pohybuje ve výšce dvou tisíc metrů.
Nejnovější zkouška se uskutečnila v provincii S’-čchuan, kde se systém stabilně vznášel ve výšce přibližně dvou kilometrů. Projekt vyvíjí společnost Linyi Yunchuan Energy Technology, která ho prezentuje jako přelom v oblasti letecké větrné energetiky, zatím však čelí otázkám bezpečnosti.
Už v září loňského roku vývojový tým SAWES úspěšně otestoval starší systém označovaný jako S1500. Ten měl výkonovou kapacitu 1,2 megawattu a šlo o vůbec první vznášející se leteckou turbínu, která při svém letu dokázala vyrobit megawatt elektrické energie. Podle dostupných údajů měl tento prototyp rozměry odpovídající zhruba velikosti basketbalového hřiště a výšce třináctipatrové budovy.
Spolu se S1500 i nově testovaný systém SAWES S2000 připomíná spíše futuristickou vzducholoď než tradiční větrník. Během nedělního zhruba třicetiminutového letu se zařízení stabilně vznášelo ve výšce dvou tisíc metrů a vyrobilo přibližně 385 kilowatthodin elektřiny. To je zhruba tolik, kolik spotřebují desítky domácností během jednoho dne. Klíčové je, že ji dokázalo v reálném čase dodat do místní distribuční sítě, což je světová premiéra u leteckých větrných systémů této velikosti.
Technologie SAWES vznikla ve spolupráci s akademickou sférou, mimo jiné s Univerzitou Tsinghua a Ústavem pro letectví a astronautiku Čínské akademie věd. Systém funguje na principu aerostatu plněného héliem, který do vzduchu vynáší dvanáct lehkých turbín. Ty jsou umístěny v aerodynamickém „potrubí“, které koncentruje proudění vzduchu.
Systém lze nafouknout během pár hodin
Výhodou vysokých letových hladin je výrazně vyšší energetický potenciál, protože silnější proudění ve výškách může generovat několikanásobně více elektřiny než tradiční větrné elektrárny na zemi. Model S2000 má při objemu téměř 20 tisíc metrů krychlových maximální instalovaný výkon až tři megawatty, což odpovídá menší pozemní větrné elektrárně.
Podle vývojářů lze systém rychle nasadit i v obtížně dostupných oblastech. Celé zařízení je přepravitelné v kontejnerech a jeho nafouknutí trvá osm hodin, při zajištění dodávek hélia dokonce jen čtyři až pět hodin. To otevírá možnosti využití nejen v odlehlých regionech mimo elektrickou síť, ale i jako doplněk městských a pobřežních energetických soustav.
Čína už zahájila malosériovou výrobu systému S2000 a jedná s pobřežními městy i vysokohorskými oblastmi o jeho nasazení. Současně buduje výrobní základnu na klíčové obalové materiály, aby snížila závislost na dovozu. Odborníci však upozorňují, že technologie je stále v rané fázi a její dlouhodobá stabilita, bezpečnost a ekonomická návratnost se teprve musí prokázat. Test přichází v době, kdy čínské emise oxidu uhličitého poprvé meziročně klesly, zejména díky masivním investicím do solární a větrné energie.