Budoucností vojenství jsou tanky na elektřinu | E15.cz

Hlavní bojové tanky a další obrněná vozidla dohledné budoucnosti by mohly využívat elektrický nebo případně hybridní pohon. Přechod na takové pohonné systémy by vyřešil hned několik problémů, jimž dnes obrněnci čelí. Jednak by odpadly problémy se zajištěním značného množství paliva přímo na bojištích, a také by se podstatně snížilo ohrožení vojáků, kteří dnes zajišťují dopravu paliva pro obrněnce k bojovým liniím.