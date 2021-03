Tesla nebezpečně přeceňuje schopnosti svého autopilota | E15.cz

NTSB, která vyšetřuje nehody na silnicích, upozorňuje na skutečnost, že dosavadní systém autonomního řízení vozů Tesla není dostatečně pokročilý a jeho masové rozšíření na veřejných silnicích povede ke zvýšenému riziku. Píše to v dopise jejímu seterskému úřadu, Národní správě bezpečnosti silničního provozu (NHTSA).

„Tesla nedávno vydala beta verzi autopilota úrovně 2 a přitom systém prezentuje jako plně autonomní. Testuje ho na veřejných silnicích a přitom o něm máme jen velmi strohé informace,“ cituje CNBC šéfa NTSB Roberta Sumwala. „Přístup NHTSA, která před touto skutečností strká hlavu do písku, může ohrozit motoristy,“ doplnil.

Právě NHTSA má na rozdíl od NTSB pravomoc k tomu, aby vozy s potenciálně nebezpečným systémem či vadnými díly nevpustila na vozovku. Stejně tak může stanovit dohledové standardy anebo například uložit povinnost pravidelného reportování.

NHTSA se však nastavit přísnější regulaci ostýchá. V minulosti několikrát zopakovala, že nechce bránit inovacím a že regulace v této oblasti je na jednotlivých státech. Pokud by nyní k přísnějším pravidlům přece jen přistoupila, mohlo by to výrazně zpomalit zpřístupňování technologie veřejnosti.

Tesla nyní prodává softwarový balíček pojmenovaný jako „plné autonomní řízení“ (Full Self-Driving, FSD) za deset tisíc dolarů. V nejbližších měsících pak mají mít zákazníci možnost si službu předplatit, pokud si jí nebudou chtít vyloženě koupit. Zároveň dala Tesla části své flotily vozů přístup k nové beta verzi FSD, která má mít podle šéfe automobilky Elona Muska schopnosti autonomního řízení úrovně 5.

Navzdory pojmenování systému, ale vozy zatím zcela samy řídit nedokážou. Tesla navíc v tichosti připustila, že svou technologii vnímá mnohem střízlivěji. V oficiálních dokumentech ji regulátorům popisuje pouze jako autonomní řízení druhé úrovně, což je formálně pouze pokročilý asistenční systém, jenž vyžaduje neustálý dohled řidiče.