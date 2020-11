V souboji o elektromobilitu má Čína navrch před Spojenými státy | E15.cz

Přestože americká automobilka Tesla stále přitahuje nezanedbatelnou pozornost, Spojené státy za Čínou v rozvoji elektromobility zaostávají. Peking podpořil vznik několika konkurentů Tesly v zemi, která má největší automobilový trh na světě. V případě, že by v USA začala rychle růst poptávka po elektromobilech, Čína by tam patrně rychle dokázala zavést vlastní dodavatelský řetězec.

Pokud by Spojené státy chtěly v budoucnu s Čínou soupeřit v elektromobilech o vedoucí postavení, musely by rychle transformovat svůj automobilový průmysl, uvádí CNBC.

Ameriku a Čínu již více než dva roky sužuje obchodní napětí, týkající se technologií a do určité míry i financí. S tím, jak se svět snaží vymanit z koronavirové pandemie, budoucnost domácího automobilového průmyslu se pro oba státy stává stále důležitějším tématem.

Čína má v oboru elektromobility dobře našlápnuto do budoucna. Prodeje elektromobilů a dalších osobních automobilů s alternativním pohonem tam v září dosáhly rekordu. Ostatně automobilka Tesla loni spustila výrobu v továrně v Šanghaji, ze které chce zásobovat také evropské trhy. „Čínská“ Tesla se bude vyvážet do Evropy. Továrna v Kalifornii už nestačí

Energii všem těmto vozidlům dodávají elektrické baterie. A na pouhé dvě čínské společnosti, Contemporary Amperex Technology (CATL) a BYD, připadá zhruba třetina světového trhu. A všech šest hlavních světových výrobců, které uvádí zpráva švýcarské finanční společnost UBS, pochází z Asie. „V příštích pěti letech očekáváme, že Čína jako dominující dodavatel elektromobilů prorazí na zámořský trh,“ předpokládá UBS.

„Pokud se bude americký trh s elektromobily rychle rozrůstat, Čína se bude snažit mít ve Spojených státech vlastní dodavatelský řetězec,“ dodává Daniel Yergin, místopředseda výzkumné a informační společnosti IHS Markit a držitel Pulitzerovy ceny za literaturu faktu. Takový vývoj je podle něho neoddělitelnou součástí obchodního napětí mezi dvěma nejdůležitějšími světovými ekonomikami.

To, že se Číně v elektromobilitě globálně daří, se promítá i do růstu akcií některých společností. Například cenné papíry čínské BYD, jejímž investorem je americký miliardář Warren Buffett a jež se obchodují na burze v Hongkongu, stouply během roku o více než 250 procent. Rekordní výše dosáhly po představení nového typu lithiových baterií Blade Battery, které zásadně zvyšují bezpečnost a životnost akumulátorů v elektromobilech. Akcie čínského rivala Tesly jen letos přidaly 240 procent. Nio se chystá i do Evropy

Také čínské automobilky Li Auto a Xpeng se letos dostaly na burzu ve Spojených státech a hodnota jejich akcií vzrostly o více než 65 procent.

„Téměř každý významný výrobce automobilů bere elektromobilitu vážně a masivně do ní investuje. Automobilky v příštích pěti až deseti letech vloží do vývoje a výroby elektromobilů 300 miliard dolarů. Je zřejmé, že se téměř polovina těchto investičních výdajů uskuteční v Číně. Jen to dokazuje, že automobilový průmysl tuší, kde bude největší poptávka,“ uvádí zpráva The Commanding Heights of Global Transportation vydaná washingtonskou advokátní skupinou SAFE.