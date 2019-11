Tesla představila elektrický pickup Cybertruck | E15.cz

Franz von Holzhausen, hlavní designér společnosti Tesla, bere do ruky kovovou kouli. Otočí se a namíří jí na okénka prvního elektrického pickupu společnosti Tesla, která mají být neprůstřelná. Jenže hozený předmět napáchá značnou škodu a von Holzhausen i opodál stojící Elon Musk jen nevěřícně koukají. Tak by se dal shrnout hlavní moment představení nové tesly, jejíž cena bude začínat na 39 900 dolarech (asi 920 tisíc korun).

Futuristicky vypadající vozidlo nazvané Tesla Cybertruck by se mělo začít vyrábět koncem roku 2021.

Právě vzhled je podle agentury Reuters tím, co by mohlo prodeje nově oznámeného automobilu pokazit. Analytik Matt DeLorenzo ze společnosti Kelley Blue Book dokonce poznamenal, že Cybertruck nepředstavuje žádnou hrozbu pro trh s pickupy, jak ho známe dnes. „V nejlepším případě to bude produkt, který vyplní mezeru na trhu,“ dodal DeLorenzo.

Vůz, se kterým se Tesla pokusí vstoupit na nový trh, má na jedno nabití ujet asi 400 kilometrů. Tento údaj se týká nejlevnějšího modelu. Naopak ten nejdražší, který si v budoucnu budou moci zákazníci pořídit za 69 900 dolarů, tedy zhruba 1,6 milionu korun, má zvládnout celkem 800 kilometrů na jedno nabití a z nuly na sto kilometrů za hodinu se rozjede pod tři vteřiny.

Podívejte se na předstevní elektrického pickupu Tesla Cybertruck: