Thyssenkrupp se otevřela cesta k restrukturalizaci. Podíl v ocelářské divizi se chystá převzít Křetínský
Zaměstnanci německé ocelářské společnosti Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) schválili rozsáhlou restrukturalizaci podniku. Oznámil to v pátek odborový svaz IG Metall. K realizaci plánu je ještě zapotřebí závazný příslib finanční podpory od mateřského konglomerátu Thyssenkrupp. Ten v rámci restrukturalizace plánuje prodat dalších 30 procent akcií TKSE českému miliardáři Danielu Křetínskému, který již v ocelářské divizi Thyssenkruppu vlastní pětinový podíl, napsala agentura Reuters.
Restrukturalizační plán, který má zajistit obrat v hospodaření největšího německého výrobce oceli, zahrnuje snížení počtu pracovních míst a uzavírání závodů. Odbory se na jeho podobě dohodly s vedením podniku v červenci. Podle zdroje obeznámeného se situací by měla restrukturalizace přinést roční úsporu přes 100 milionů eur (více než 2,4 miliardy korun), píše Reuters.
„Toto rozhodnutí nebylo pro mnoho členů snadné,“ uvedl regionální odborový předák Knut Giesler ze svazu IG Metall. „Pochopili však, že tyto oběti jsou nezbytné k zajištění budoucnosti ocelářské divize,“ dodal. Nyní je podle zástupců zaměstnanců na řadě mateřský koncern Thyssenkrupp, který by měl dokončit dohody ohledně financování restrukturalizace ocelářské divize.