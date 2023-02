Na Tchaj-wan poletí s Pekarovou nejméně čtyřicet českých firem | e15.cz

„Zveme firmy a podnikatele, kteří chtějí na Tchaj-wanu vyhledat příležitosti a perspektivy vzájemné spolupráce zejména v oblastech nanotechnologií, e-mobility, polovodičového průmyslu, inovací ve zdravotnictví, umělé inteligence, cirkulární ekonomiky, smart cities, ICT, energetice, ale i dalších oborech s vyšší přidanou hodnotou,“ popisuje předseda Česko-tchajwanské obchodní komory Pavel Diviš.

Cestu sice primárně doporučuje podnikům, které už nějaké kontakty na Tchaj-wanu mají, jet ovšem mohou i ty, jež se chtějí s teritoriem teprve seznámit, a to včetně startupů. Konečný počet účastníků není stanoven, mluvčí Pekarové Martin Churavý však E15 sdělil, že už bylo vybráno přes čtyřicet subjektů a list se pomalu finalizuje.

Podnikatelé se na Tchaj-wanu budou moci osobně setkat se současnými či budoucími obchodními partnery a prezentovat své projekty v rámci společného českého stánku na veletrhu Smart City Summit & Expo v Tchaj-peji, který každoročně navštíví kolem sta tisíc lidí z celého světa.

„Osobní kontakt, možnost potřást si rukou, navštívit centrální sídlo firmy, to vše je pro Tchajwance důležitým stavebním kamenem byznysových vztahů. Účastníci mise proto získají obrovskou výhodu, navíc jim politická část otevře dveře,“ tvrdí Diviš. Kromě Tchaj-wanu má delegace v čele s Pekarovou navštívit také Jižní Koreu čili přidat se mohou i společnosti, které plánují expanzi na tamní trh.

Pozitivní krok

Nezávislí experti i lidé z podnikatelských svazů hodnotí záměr Pekarové pozitivně. „Cesty na Tchaj-wan mohou mít svůj význam. Na rozdíl od pevninské Číny Tchaj-wan mnoho hlasitých spojenců nemá, takže zlepšení vzájemných vztahů může přinést konkrétní benefity pro obě strany,“ myslí si sinolog Filip Jirouš. Příležitosti vidí především v technologické spolupráci.

„Z pohledu na výši investic a počet projektů je Tchaj-wan pro Česko významnějším partnerem než Čína,“ souhlasí mluvčí agentury CzechInvest David Hořínek. „Naše agentura hodlá během plánované návštěvy prohloubit a posunout česko-tchajwanskou spolupráci zejména v oblasti polovodičů a dalších významných sektorů,“ upřesňuje.

Šéfka Sněmovny je už druhým českým politikem, jenž navzdory výhrůžkám Číny navštíví Tchaj-wan, zemi, kterou komunistický režim v Pekingu pokládá za svou vzbouřeneckou provincii. Před necelými třemi lety přivezl do země podnikatelskou delegaci předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Tato návštěva byla vysloveně průlomová a českým firmám do budoucna otevřela dveře v mnoha směrech,“ míní Diviš.

Jako příklad úspěšného projektu, který Vystrčilova mise přinesla, Diviš zmiňuje spolupráci české strojírenské firmy TGS a výzkumného centra RCMT, které spadá pod České vysoké učení technické v Praze, s tchajwanským výzkumným ústavem PMC na vývoji obráběcích strojů a technologií.

Spolupráce začala probíhat také ve vzájemné podpoře startupů, na které se Diviš dohodl s předním tchajwanským mediálním domem Business Next Media Corp, jehož tituly se zaměřují na byznys, technologie či inovativní management.

Tchajwanská vláda se také podle zjištění E15 plánuje podílet na vybudování mezinárodního centra pro výrobu špičkových čipů, které má vzniknout na českém území. Tchaj-wan by do projektu mohl vložit vyšší stovky milionů korun. Podle Jirouše by Vystrčilova mise mohla být ještě přínosnější, pokud by se nekonala v covidové době. „Tchaj-wan patřil k zemím, které i kvůli nedostatku vakcín pro své obyvatele držely lockdowny velmi dlouho,“ uvádí.

Číny se bát nemusíme

Odborníci zároveň věří, že se Praha bude zejména po skončení mandátu prezidenta Miloše Zemana s Tchaj-pejí hospodářsky a možná i politicky sbližovat. Vedle cesty Pekarové tomu nasvědčují i kroky Zemanova nástupce Petra Pavla. Ten si bezprostředně po zvolení telefonoval s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a později prohlásil, že „Tchaj-wan je majoritním výrobcem některých technologií, a je proto v našem zájmu, abychom s ním udržovali obchodní a vědecké vztahy“.

Sinolog Jirouš to pokládá za správný krok a odvetných opatření ze strany Číny se příliš neobává. „Čína nemá právo české politiky v tomto ohledu jakkoli omezovat a sebecenzura, kterou české politické elity provozovaly v letech minulých, vedla jen k poškození reputace České republiky u některých partnerů,“ podotýká Jirouš. „Peking vyhrožuje Česku sankcemi od roku 2018 a v zásadě nakonec k ničemu nepřistoupil,“ dodává.

Čína se nedávno pokoušela za sbližování s Tchaj-wanem potrestat Litvu tím, že údajně tlačila na nadnárodní firmy, aby s pobaltskou republikou ukončily spolupráci. Evropská unie však na jednání Pekingu podala stížnost u Světové obchodní organizace a Vilniusu tento vzdor možná přinese nové klíčové obchody s Tchaj-wanem. Ostrov například zřídil v Litvě investiční fond a oznámil úvěrový program pro společné projekty ve výši 1,2 miliardy dolarů, zhruba 26,4 miliardy korun.

Řada analýz dokládá, že z čistě ekonomického hlediska by pro Česko bylo nejvýhodnější udržovat dobré vztahy s oběma zeměmi. Čína je přece jen druhou největší ekonomikou světa a pro české firmy představuje významný exportní trh. „Kvalitativně je ovšem lepší spolupráce s Tchaj-wanem díky obecně vyšší spolehlivosti a předvídatelnosti v jednání u tchajwanských subjektů,“ soudí Jirouš. „Tchaj-wan pro nás znamená budoucnost, inovace a příležitosti. Čína je zpátečnická, totalitní země, která si vymáhá svou pozici šířením strachu,“ souhlasí Diviš.

Česku by podle expertů každopádně prospělo, kdyby si jeho politická reprezentace ujasnila priority a nastavila si k problému Čína versus Tchaj-wan jednotnou strategii, kterou bude dodržovat. „Stabilita v této oblasti by nám skutečně pomohla,“ uzavírá Jirouš.