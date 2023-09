Česko se může stát jaderným centrem Evropy, řekli Američané v Praze | e15.cz

Takto by mohl vypadat malý modulární reaktor od americké společnosti NuScale Power.

Pokud bude mít Česko dostatek levné, spolehlivé a bezemisní elektřiny, snadno přiláká výrobce klíčových technologií, je přesvědčen Rick Springman ze společnosti Holtec. Patří k členům americké obchodní delegace, která tento týden dorazila do Prahy na pozvání ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem setkání je prohloubit česko-americkou spolupráci v jaderné energetice.

Ze Spojených států přijely zhruba tři desítky lobbistů a manažerů, mezi nimiž nechybí ani Petr Brzezina ze společnosti Westinghouse, která usiluje o získání obří zakázky na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Delegace se však soustředí spíše na příležitosti v oblasti malých modulárních reaktorů (SMR). Ty chtějí v Česku stavět například již zmíněná firma Holtec nebo společnost NuScale Power. Také s jejím zástupcem Scottem Rasmussenem měla e15 možnost hovořit.

Podle Springmana i Rasmussena je Česká republika pro Američany ideálním partnerem a v budoucnu se může stát jaderným centrem Evropy, které bude vyrábět elektřinu nejen pro vlastní potřebu, ale také pro okolní země, třeba pro válkou zasaženou Ukrajinu v rámci její hospodářské obnovy.

„Česko ve srovnání s ostatními evropskými státy opravdu vyčnívá. Není to sice největší země, má však bohaté zkušenosti a hlubokou míru expertizy v nukleární energetice,“ říká Springman, jenž má v Holteku na starosti mezinárodní projekty.

„Například Polsko, kam se momentálně také chystáme, nemá takové schopnosti vyrábět jadernou energii jako Česko. Proto nám dává velký smysl s vámi spolupracovat nejen na úrovni vlád, průmyslu, ale i výzkumných ústavů a univerzit,“ dodává ředitel prodeje v NuScale Power Rasmussen. Podle něj ale bude zásadní, aby Češi se svými projekty neotáleli, protože země, která spustí malé reaktory jako první, má největší potenciál stát se v tomto odvětví regionálním lídrem.

Znovuzrození jaderné energie

Podle obou manažerů komerční využití nukleární energie zažívá jak v Evropě, tak v USA velké znovuzrození, především kvůli energetické krizi, která vyvolala ve světě poptávku po spolehlivých zdrojích energie. „Levná, spolehlivá a bezemisní elektřina je dnes základem pro fungování jakékoli ekonomiky,“ upozorňuje Springman. „V příštích letech ji budou potřebovat automobilky i technologické giganty typu Amazon či Google. Když budete mít dostatek takové energie, můžete do své země snadno přilákat výrobce klíčových technologií.“

Obě společnosti podepsaly memoranda o spolupráci s tuzemskou skupinou ČEZ. Holtec v současné době dává dohromady pracovní tým, který by měl v Česku stavět malé modulární reaktory SMR-160. Na projektu se podílí také plzeňská Škoda JS a korejská společnost Hyundai Engineering and Construction.

Budovat malé reaktory v Česku plánuje i NuScale s tím, že chce prozkoumat možnost konverze zaniklých uhelných elektráren na SMR. „Rádi bychom na tom spolupracovali s ČEZ a využili finanční podpory z amerického vládního programu Phoenix,“ podotkl Rasmussen. Oba manažeři neskrývali, že dalším důvodem, proč se zajímají právě o region střední a východní Evropy, je silná podpora ze strany současné administrativy prezidenta Joea Bidena.

První elektrárna může stát v roce 2032

Holtec a NuScale odhadují, že první malý jaderný reaktor by mohl být v Česku zprovozněn v roce 2032. „Dokázali bychom to i dřív, brzdí nás ale hlavně legislativní a administrativní překážky, jako je získání všech bezpečnostních povolení, zajištění stavby a výběr vhodné lokality. Potřebujeme rovněž nějaký čas na vyškolení pracovní síly,“ vypočítává Springman. Připouští však, že největší nevýhodou jaderných projektů je jejich velmi dlouhá příprava.

Zástupce Holteku si nicméně myslí, že Evropská unie bude nucena slevit ze svých ambiciózních klimatických cílů a bude používat fosilní paliva ještě ve třicátých letech, dokud nové technologie, které by je nahradily, nebudou hotové. Obnovitelné zdroje energie se podle amerických firem jádru ve spolehlivosti dodávek nevyrovnají.

Ačkoli členové delegace popřeli, že by důvodem nynější návštěvy byl lobbing za to, aby Česko vybralo v tendru na dostavbu Dukovan americký Westinghouse, načasování jejich cesty nejspíš nebude náhodné. „O spolupráci českých a amerických firem v oblasti jaderné energetiky máme zájem bez ohledu na to, jak dopadne tendr na Dukovany,“ řekl již dříve médiím mluvčí české vlády Václav Smolka.

Návštěva ze Spojených států dorazila do Prahy jen týden po šéfovi jihokorejské vlády Han Tok-suovi, který s premiérem Petrem Fialou (ODS) jednal mimo jiné o energetice. A o zisk lukrativní zakázky, která může vyjít až na dva biliony korun, soupeří právě Korejci s Američany a francouzskou společností EDF. Uchazeči o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech mají podat finální nabídky do 31. října.