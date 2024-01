Vedení korejské společnosti KHNP v tomto týdnu lobbovalo v Praze za svou nabídku na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Korejci se sešli s šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), zástupci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a společnosti ČEZ. Zároveň potvrdili jednání s potenciálními českými dodavateli, ve hře je také spuštění vzdělávacího programu v Česku. Manažeři KHNP to ve středu uvedli na pražské tiskové konferenci. Vedle Korejců loni podaly nabídky na blok v Dukovanech také francouzská EDF a severoamerický Westinghouse. Všichni uchazeči podali také nezávazné nabídky na další tři reaktory.

Delegaci korejské firmy v Praze vedl její výkonný ředitel Ču Ho-wang. Ten ve středu uvedl, že s Vystrčilem jednal o přístupu KHNP ke stavbě v Dukovanech a také o dlouhodobé spolupráci společnosti s dukovanským regionem. Šéf KHNP se v Praze setkal například také s členem představenstva ČEZ Tomášem Pleskačem nebo zástupcem vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO Tomášem Ehlerem.

Ču Ho-wang jednal také se zástupci tuzemských firem. „V České republice je opravdu mnoho schopných a kvalifikovaných dodavatelů, a s mnoha z nich již úzce jednáme. KHNP se bude i nadále usilovně snažit o posilování vztahů s českými firmami, jejichž vysoká míra zapojení bude pro úspěšné a včasné dokončení dostavby nezbytná,“ řekl Ču Ho-wang.

Firma se podle něj dohodla například se společností Doosan Škoda Power, která by v případě úspěchu korejské nabídky měla být dodavatelem turbíny pro nový blok. Podle Korejců je KHNP jediným účastníkem tendru, který pro výrobu turbíny počítá s českým dodavatelem. Kromě toho firma dosud uzavřela přes padesát memorand o případné spolupráci s dalšími českými dodavateli. Korejci zároveň zvažují vytvoření dlouhodobého programu, který by tuzemské studenty připravoval přímo na práci s novou technologií v Dukovanech.

Přetrvávající zájem o stavbu dukovanského bloku potvrdila také francouzská EDF. „Nadále jsme přesvědčeni, že máme dobré předpoklady pro vítězství v tendru. Plně evropská nabídka EDF přináší Česku nejvyšší hodnotu díky maximálnímu zapojení místních firem do výstavby a široké česko-francouzské spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy,“ řekl šéf české pobočky EDF Roman Zdebor.

V minulém týdnu se generální ředitel EDF Luc Rémont setkal se zástupci českého průmyslu, konkrétně Aliancí české energetiky, Svazem průmyslu a dopravy a Francouzsko-českou obchodní komorou. Francouzi také chtějí s Českem spolupracovat na financování společných projektů v jaderné energetice. Počítá s tím nová dohoda Technologické agentury ČR s Francouzskou národní výzkumnou agenturou.

Nabídku loni podal také severoamerický Westinghouse. Aktuální stav tendru zatím zástupci firmy nekomentovali, už dříve však deklarovali zájem o zapojení tuzemského průmyslu do projektu, který by se mohl podílet až ze sedmdesáti procent. „Společnost Westinghouse spolupracuje s Českou republikou v oblasti jaderné energetiky více než třicet let a jsme hrdí, že můžeme tento závazek dále naplňovat poskytováním bezpečné a spolehlivé jaderné energie díky naší osvědčené technologii AP1000,“ řekl loni na podzim prezident Westinghouse pro energetické systémy David Durham.

Se zástupci ČEZ se v úterý sešli také lídři české vládní koalice. Obsah jednání odmítli kvůli citlivosti tématu komentovat, Česká televize však večer s odkazem na premiéra Petra Fialu (ODS) uvedla, že se schůzka týkala dostavby dukovanské jaderné elektrárny. Vyhodnocení nabídek tendru by vláda měla od ČEZ dostat na konci února.