Až dvě stě miliard korun a až sedm tisíc nových pracovních míst. Takový přínos by podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) mohla v Česku mít továrna na výrobu baterií do elektromobilů, přesněji bateriových článků, o jejímž vybudování na Karvinsku vyjednává vláda se zatím neznámým zahraničním investorem. Jako první o tom informoval web iRozhlas.cz .

Narozdíl od všech sousedních států zatím Česko nedokázalo přilákat žádného investora, který by zde takzvanou gigafactory postavil. Prostřednictvím agentury CzechInvest vláda v minulosti jednala například s Volkswagenem, ten ale od plánu na zbudování továrny za 120 miliard, která by vytvořila pět tisíc pracovních míst, upustil.

Nyní se naskýtá další šance, jak připravit český automobilový průmysl na byznys budoucnosti – elektromobilitu. Tak lze parafrázovat slova ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN), jenž hovoří o rozvoji dodavatelských řetězců v moderním odvětví s vysokou přidanou hodnotou a rozvoji technického vzdělávání v moderním oboru budoucnosti.

„Jde o projekt strategického významu s vysokou přidanou hodnotou, který může být velmi významný pro budoucnost českého hospodářství. Výrazně může také pomoci Moravskoslezskému kraji ve vyrovnávání s ekonomickou transformací, jejíž součástí je i útlum těžby uhlí a těžkého průmyslu,“ uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zda Česko investici skutečně získá, však není zdaleka jisté, investor totiž zvažuje výstavbu i v dalších státech regionu. Především Polsku se dosud často dařilo získávat investice tohoto typu, stalo se tak jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů baterií do elektromobilů. CzechInvest prozatím vzhledem k dohodě o mlčenlivosti tají, s jakou společností vyjednává.

„K odtajnění jména investora dojde v následujících měsících po vzájemné dohodě. Jedná se o důvěryhodnou nadnárodní společnost z demokratické země, se kterou má Česko dlouhodobě velmi dobré vztahy,“ uvádí CzechInvest.

Nejčastěji se v této souvislosti spekuluje o možném zájmu jihokorejského Samsungu SDI, který v prvních dvou měsících letošního roku držel pátý nejvyšší – více než pětiprocentní – podíl na světovém trhu s bateriemi do elektromobilů. Trhu suverénně vládne čínská CATL s 38 procenty, kterou následují LG Energy Solution, BYD a Panasonic, vyplývá z dat SNE Research.

Podle zdroje e15, jenž je blízký vyjednávání, se jako jedna z největších překážek jeví nesoulad mezi pružností stavebního řízení v Česku a představou investora o tempu vzniku továrny. Zástupci CzechInvestu již veřejně uvedli, že investor „tlačí“ na to, aby mohl zahájit výrobu v roce 2028, případně testovací provoz koncem roku 2027.

Státní agentura uvádí, že jsou zadávány biologické a ekologické průzkumy, vypracovává se matematický model záplavového území a protipovodňová opatření i změna územně plánovací dokumentace. V současnosti je totiž okolí řeky Olše chráněná přírodní oblast a plochy v územním plánu nejsou určeny k průmyslu.

Zda a případně za jakých podmínek by bylo možné stavět, má naznačit studie proveditelnosti v řádu měsíců, uvedl na debatě s občany dotčených obcí David Petr z CzechInvestu. Všechny průzkumy by měly být dokončeny a vyhodnoceny do konce letošního roku: „Když všechno půjde dobře, na přelomu let 2025 a 2026 by mohly být zahájeny hrubé terénní úpravy.“

Moravskoslezský kraj se potýká s ukončováním těžby uhlí v OKD. Situaci v regionu komplikují také problém ocelářského giganta Liberty Ostrava, jenž patří k největším zdejším zaměstnavatelům. Vznik takto velké továrny proto kraj podporuje. Vidí v ní příležitost k transformaci.

Jeho nadšení nesdílejí dotčené obce. Petici proti vzniku „gigafactory“, která by vznikla na pozemcích o rozloze 278 hektarů mezi Dolní Lutyní a obcí Věřňovice na Karvinsku, již podepsalo několik tisíc občanů.

„Moc informací se nám nedostává. Se zástupci projektu komunikujeme, ale víme toho málo. Největší překážky vidíme v obrovském záboru zemědělské půdy, blízkosti evropsky významné oblasti Natura, zátopové oblasti a neexistujícího dopravního napojení. Prozatím v obci vnímáme především negativní dopady na obyvatele,“ říká pro e15 starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek (STAN).

Starosta Bohumína a senátor Petr Vícha (SOCDEM) připomíná, že se stát v minulosti zavázal, že tuto zónu nebude využívat a necelou polovinu pozemků, které ze sta procent vlastnil, postupně rozprodal: „CzechInvest za námi přišel před dvěma měsíci. Myslel jsem si, že až zjistí, jak je to komplikované, od záměru upustí. Podívám-li se na to nezaujatě, vidím 280 hektarů pole a 15 hektarů lesa, takže je mi líto, že se raději nevyužije některý brownfield. Kdyby stát nezaspal s jejich přípravou, mohl je využít.“

Stát sice nabízel investorovi všechny vhodné brownfieldy, které jsou v Moravskoslezském kraji, žádný ale nebyl dostatečně rozsáhlý, vysvětluje Petr Očko, jenž donedávna vedl CzechInvest. „Investice by se tam nevešla. Dolní Lutyně naopak může být vhodným místem, takže byla nabídnuta, aby Česko zůstalo v užším výběru investora,“ řekl Očko na debatě s občany.

Česko v současné době nemá nachystané takřka žádné průmyslové parky, do kterých by mohlo lákat investory. Změnit to má nově založená Státní investiční a rozvojová společnost, která má rozvoj vhodných ploch na starosti.