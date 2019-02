Vodní stavby přejdou z ministerstva dopravy pod rezort zemědělství | E15.cz

Stavby na vodních cestách převezme od ministerstva dopravy ministerstvo zemědělství. O stavby se budou místo Ředitelství vodních cest starat správy jednotlivých povodí řek. Povodí se už nyní starají třeba o plavební komory. Ředitelství vodních cest ale ještě dokončí rozestavěné projekty. Po převodu výstavby na povodí bude ŘVC dohlížet na projekty vzniklé v povodích, zavádět IT systémy v říční plavbě nebo spravovat české přístavy v Hamburku. Informuje o tom Mladá fronta Dnes .

„Rozestavěné stavby ŘVC dostaví. Bylo by neproveditelné tyto stavby zodpovědným způsobem předat,“ řekl MfD mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Až do roku 2021 se tak bude ředitelství podle deníku například věnovat projektu na prohloubení koryta Vltavy z Prahy do Mělníka nebo splavnění vltavských vod proti proudu řeky pro menší rekreační lodě. Povodí řek převezmou od ŘVC projektovou přípravu nových staveb na vodních cestách i výstavbu.

ŘVC bude také ještě řešit detaily další přípravy plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe na úrovni vlády. Případnou výstavbu by již mělo řídit ministerstvo zemědělství

Na ŘVC v současnosti pracují asi tři desítky úředníků. Bukovský ale řekl deníku, že se navzdory převedení výstavby na povodí zatím nepočítá se snižováním počtu zaměstnanců.