Volkswagen prý může předstihnout Teslu ve výrobě elektromobilů | E15.cz

Německý automobilový koncern Volkswagen by mohl v blízké budoucnosti předstihnout amerického konkurenta Tesla v objemu výroby elektromobilů i v softwaru. Uvedl to šéf závodní rady Volkswagenu Bernd Osterloh v rozhovoru s německým listem Welt am Sonntag. Tesla, v jejímž čele stojí známý podnikatel Elon Musk, je považována za průkopníka v oblasti elektromobilů.