Na trhu s elektromobily v Číně zuří cenová válka a Xiaomi se jí ochotně přizpůsobilo. Nejnižší možnou cenu za technologiemi nabité SU7 nastavilo na necelých 216 tisících jüanů. Tedy níže, než za kolik Tesla prodává Model 3, jenž vyjde zákazníky v Číně na 246 tisíc jüanů.

V přepočtu za zhruba sedm set tisíc korun tak zákazník od Xiaomi dostane designově velmi povedený elektrický sedan s moderní baterií značky BYD. Vůz dobije energií postačující k ujetí 350 kilometrů během pouhé čtvrt hodiny, celkem na jedno nabití ujede i sedm set kilometrů a z „nuly na sto“ zrychlí za 5,28 vteřiny.

A objednávky se jen hrnou. Jen za prvních 27 minut po spuštění prodeje 28. března jich Xiaomi obdrželo padesát tisíc. Ve středu 3. dubna už jejich počet stoupl na dvojnásobek.

Přinejmenším zpočátku však bude na prodeji základní verze SU7 za oněch 216 tisíc jüanů prodělávat. Na tiskové konferenci při představení vozu to přiznal šéf Xiaomi Lej Ťün. Obzvláště čínské společnosti přitom podobné „porodní bolesti“ přiznávají jen zřídkakdy. Další podrobnosti Lej Ťün neuvedl. Své výpočty však nabídla v New Yorku sídlící analytická společnost CreditSights ze skupiny Fitch, jak upozornil web Carnewschina.

Spočítala, že Xiaomi bude na SU7 prodělávat přinejmenším první dva roky. Jen letos jich má zákazníkům doručit zhruba šedesát tisíc. Podle odhadů, na něž upozornila agentura Reuters, by mělo Xiaomi v letošním roce prodělávat téměř deset tisíc dolarů za jeden vůz.

Důvodem počátečních ztrát je kombinace relativně nízké ceny auta a omezený objem výroby. Ten má nicméně postupně narůstat. Zatímco nyní se měsíční kapacita továrny v Pekingu pohybuje mezi čtyřmi a pěti tisíci vozy, do konce roku má narůst až na šest tisíc. Teoretická kapacita celé továrny činí až 150 tisíc vozů ročně. V příštím roce začnou práce na jejím rozšíření, po němž má maximální možný počet výrobených vozů vzrůst na dvojnásobek.

Podle čínského média MyDrivers Xiaomi zatím nestíhá uspokojovat poptávku, dodací lhůty se postupně navýšily až na současných osm měsíců.

Investoři zatím plánu Lej Ťüna, jenž vstup na trh s elektromobily prohlásil za „poslední velký podnikatelský projekt svého života“, věří. Akcie Xiaomi po březnové tiskové konferenci k zahájení prodejů vzrostly o devět procent, následně mírně korigovaly.

Společnost se zavázala k masivním investicím deseti miliard dolarů do automobilového byznysu. I díky nim se touží do patnácti až dvaceti let stát jednou z pěti největších automobilek na světě. Až dosud tvořil drtivou většinu tržeb společnosti prodej chytrých telefonů.