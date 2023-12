Do dosud neprobádaného byznysu s auty se nicméně vrhá celý zástup hladových technologických společností, a to především z Asie, která dominuje byznysu s elektronikou. Tradiční automobilky z Evropy, Spojených států či Japonska, které desítky let neotřesitelně kralovaly obchodu s automobily díky tomu, že je dokázaly mistrně zpracovat a jejich jízdní vlastnosti dotáhnout k dokonalosti, najednou mají problém.

Kritéria hodnocení vozů se totiž rychle mění. Plynulá jízda už nikoho neohromuje, klíčovým rozlišovacím prvkem se stává software a propojení vozu s chytrými zařízeními ani ne tak řidiče, jako spíš uživatele. Vzniklé příležitosti se chce chopit například v Pekingu sídlící Xiaomi, která byla založena teprve v roce 2010.

SU7 bude v Číně ke koupi během několika měsíců

Ve čtvrtek Xiaomi odhalila svůj elektrický sedan SU7, který pro ni bude vyrábět divize státní automobilky BAIC Group v Pekingu. Žádný koncept, ale vůz, jenž je už ve zkušební výrobě a na trh v Číně vstoupí během několika měsíců. Vůz s dojezdem až 800 kilometrů na jedno nabití, jenž se na pohled nápadně podobá například elektrickému Porsche Taycan, má nabídnout zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině za 2,78 sekundy, dvoustovku má zvládnout za necelých jedenáct vteřin.

Powerful performance and ultimate driving experience are at the heart of #XiaomiSU7. pic.twitter.com/5PfzRSBsKl — Lei Jun (@leijun) December 28, 2023

Kromě omračujícího zrychlení i maximální rychlosti, která se má šplhat k 265 kilometrům v hodině, bude Xiaomi patrně lákat zákazníky i na sdílení operačního systému aut s jejich smartphony. Navzdory výrazně nadstandardním možnostem se má jednat o model určený pro masový trh, cenu ale zatím výrobce nekonkretizoval. „Mají velkou příležitost prorazit, protože se automobil stává chytrým zařízením,“ komentoval záměr Xiaomi Bill Russo, šéf poradenské společnosti Automobility.

Vozy Luxeed od Huawei získají zákazníci už počátkem roku

Tento příběh není zdaleka ojedinělý. Do elektromobilů se pouští také čínská Huawei, jenž spolupracuje s rovněž čínskou automobilkou Chery Automobile. Vlajkovou lodí nově budované značky Luxeed se má stát model Luxeed S7. Na sedan, jehož cena by měla startovat na zhruba sedmi set tisících korun, už mělo přijít více než dvacet tisíc předobjednávek.

První vozy, které výrobce často srovnává s Modelem S od Tesly, by měly k zákazníkům dorazit začátkem roku 2024. Luxeed má nabídnout dojezd 855 km na jedno nabití dle čínských standardů (CLTC). Na jízdu dlouhou 215 kilometrů ho údajně lze dobít za pouhých pět minut, dobití na 430 kilometrů má trvat čtvrt hodiny.

Za volantem Titanu od Applu bude sedět Siri

Velkou neznámou zatím zůstává, jak skončí Titan, projekt Applu, jehož cílová podoba se během let několikrát proměnila. Aktuálně se spekuluje až o plně autonomním elektrickém vozu, mezi jehož hlavní výhody by se mělo zařadit propojení s osobním asistentem Siri, jenž funguje na bázi umělé inteligence. Web Apple Insider zmiňuje cenu vozu do sta tisíc dolarů, tedy pod dva a čtvrt milionu korun, a možné uvedení na trh nejdříve v roce 2026.

Společnost Sony Honda Mobility vystavila model Afeela v říjnu na Japonském autosalonu. | Profimedia

Afeela bude dílem Sony a Hondy

Svou porci z nově se formujícího trhu si chce ukousnout i japonské duo Sony-Honda. V létě založilo společnou firmu Sony Honda Mobility, v níž vyvíjí elektromobil Afeela – v překladu „pocit“. Zatímco Honda má na starost baterie, elektromotor a řízení, Sony zajišťuje hlavně zábavu pro cestující. První vozy, jejichž specifikace jsou zatím převážně neznámé, by měly k zákazníkům v Severní Americe zamířit v roce 2026, později i na další trhy.

MONA od DiDi a Xpengu vyjde na půl milionu korun

Zmínit lze i „čínský Uber“, jak se někdy nepřesně přezdívá technologickému gigantu DiDi. Ten v dopravě podniká od svého založení v roce 2012, primárně však v taxislužbě na bázi aplikace, ve sdílení aut, jejich financování nebo rozvážení zboží. Portfolio ale DiDi postupně rozšířila také o vývoj vlastního vozu. A úspěšně.

Do DiDi letos v létě investovala čínská automobilka Xpeng, jež se koupí akcií za 744 milionů dolarů stala jedním ze strategických akcionářů společnosti. Partneři cílí mimo jiné na to, aby úspěšně vyvinuli elektromobil pod společnou globální značkou MONA. Cena vozu se má pohybovat kolem 150 tisíc juanů, tedy zhruba půl milionu korun.

Ford snížil své plány na výrobu vozů 150 Lightning

Poradenské společnosti i automobilky očekávají, že trh s elektromobily v příštích letech poroste, zatím ale nebobtná tak rychle, jak experti v minulosti předpokládali. Někteří výrobci už kvůli nižší než předpokládané poptávce snížili, nebo dokonce dočasně pozastavili produkci některých modelů.

Ambice redukoval například Ford, který od příštího roku sníží výrobu modelu F-150 Lightning z 3200 kusů týdně na polovinu. Podobně přehodnocuje původní plány řada dalších výrobců. Pro kolik z nich bude na trhu s elektrickými vozy prostor, ukážou příští roky.