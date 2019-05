Z žatecké továrny Nexenu vyjely první pneumatiky. Bude jich vyrábět 11 milionů ročně | E15.cz

Výrobce pneumatik zaměstnává nyní přes 700 pracovníků, do budoucna má nabídnout až 1500 pracovních míst. Po rozšíření závodu o druhou fázi, která se již plánuje, bude celková výše investice v České republice podle mluvčího společnosti Ivana Dzida 829 milionů eur (přes 21 miliard korun).

"V roce 2014 jsme se rozhodli postavit naši novou moderní továrnu právě zde, v České republice. Po pěti letech chci poděkovat vám všem, zaměstnancům Nexen Tire Europe, že díky vašemu úsilí tady dnes stojí. Věřím, že česká továrna se nestala pouze jednou z továren v rámci našeho globálního koncernu, ale že bude úspěšně reprezentovat Nexen Tire v České republice a v Evropě," řekl v projevu k zaměstnancům generální ředitel společnosti Travis Kang.

Mateřská společnost Nexen Tire v Jižní Koreji je podle ředitele připravena i nadále podporovat český závod, a to i v rámci expanzivních plánů v budoucnu.

Společnost se zavázala investovat 22,8 miliardy korun a vytvořit 1384 pracovních míst, na základě toho získala rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. "Rozhodnutí o tom, že Nexen Tire může čerpat investiční pobídky, bylo společnosti vydáno v prosinci 2016. Dle zákona o investičních pobídkách musí být výroba zahájena do tří let od vydání rozhodnutí, tedy do prosince 2019," řekla už dříve mluvčí státní agentury CzechInvest Petra Sivová.

Plná výše přislíbené investiční pobídky je 3,6 miliardy korun. Aby ji firma mohla čerpat, musí podle Sivové celý investiční záměr realizovat do sedmi let od data vydání rozhodnutí, tedy do roku 2023.

Zkušební provoz znamená, že nyní už budou denně pneumatiky vyrobené v zóně Triangle u D7 vozit nákladní automobily k zákazníkům. Po splnění všech nutných podmínek spustí firmy ostrý provoz. Slavnostní otevření továrny připravuje Nexen do konce letošního roku.

Hlavním cílem stavby továrny je podle mluvčího zvýšit dostupnost výrobků Nexen v celém regionu. Z českého závodu budou mířit pneumatiky hlavně do západní Evropy. Plán investic do závodu u Žatce počítá s maximální výrobní kapacitou až 31 000 pneumatik denně, tedy zhruba 11 milionů za rok.