Zisk Pražských vodovodů a kanalizací loni překonal půl miliardy korun | E15.cz

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) loni zvýšily meziročně zisk šest procent na 517,8 milionu korun. Tržby se firmě, do které loni majetkově vstoupila městská Pražská vodohospodářská společnost (PVS) zvýšily o zhruba 5,5 procenta na 7,4 miliardy korun s tím, že rostly příjmy z vodného i stočného. Společnost to uvádí ve své výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin. Loni dosáhla rekordně nejmenší ztrátovosti vody v potrubí. PVK distribuuje vodu v Praze a má pronajatu vodohospodářskou síť od PVS do roku 2028.