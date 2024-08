Ranní check: Akcie čínských automobilek lákají. Senioři rychle opouštějí „penzijko“

Lákají na technologický náskok v oblasti baterií i softwaru, zároveň však z geopolitických důvodů představují větší investiční riziko. V posledních letech tolik skloňované čínské automobilky usilovně expandují na světové trhy s pestrou nabídkou moderních elektromobilů za často velmi atraktivní ceny. Řadě investorů pátrajících po dosud nenaplněném potenciálu tak způsobují bolehlav: koupit, či nekoupit? To je, oč běží v případě automobilek jako BYD, Nio, XPeng, Zeekr a mnoha dalších.

Vládě se daří přesvědčovat mladší ročníky, aby více myslely na budoucí odchod z pracovní fáze života a vytvořily si finanční rezervu. Důvodem je vyšší státní podpora měsíčních úložek a také častá medializace tohoto tématu, která souvisí s reformou stále zadluženějšího důchodového systému.

VIDEO:Spor společnosti Westinghouse s KHNP jaderný tendr neohrozí, tvrdí odborník Vladimír Wagner

• e15

Státní rozpočet, který se teď dokončuje a do pár týdnů ho vláda pošle do sněmovny, je dobrý především k tomu, že místo mnoha slov ukazuje na reálných číslech, jaké jsou skutečné priority vlády. Z předběžně navrhovaných hodnot to vypadá, že vzdělání našich dětí to bohužel nebude.

Příbuzní obětí dvou katastrof Boeingu 737 MAX přetavili svou nespokojenost s mírným trestem pro amerického výrobce letadel v reálné kroky. Požadují po texaském soudu, aby odmítl dohodu o uznání viny, kterou uzavřel Boeing na začátku července s americkým ministerstvem spravedlnosti.

Stane se dnes: