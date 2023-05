Ranní check: Allegro vstupuje na český trh, Evropa chce zelenou energii z Afriky | e15.cz

Polské internetové tržiště Allegro, které předloni koupilo e-shopy Mall.cz, CZC.cz a logistickou firmu WE|DO, vstupuje na plno na český trh. Spustilo webové stránky pro Českou republiku. Na nich láká tuzemské zákazníky na nízké ceny a šíři sortimentu. Podle experta však bude mít Allegro těžkou pozici, jelikož v Česku trh s internetovými obchody už obsadily velké e-shopy jako Alza nebo Notino.

Dubnová míra nezaměstnanosti meziročně stoupla na 3,6 procenta z loňských 3,3 procenta. I tak ale zůstává mimořádně nízko, ve srovnání se státy Evropské unie je ze všech nejnižší, uvádí Úřad práce. Meziměsíčně nezaměstnanost mírně klesla. Podle březnových dat je navíc nezaměstnanost v Česku nejnižší ze všech zemí Evropské unie, vyplývá z dat statistického úřadu Eurostat. „Čísla ukazují, že z hlediska nezaměstnanosti je optimistický i výhled do budoucna,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Švédská streamovací služba Spotify smazala desítky tisíc písní, které na platformu nahrál americký startup Boomy. Společnost má podezření, že u těchto skladeb docházelo k umělému zvyšování jejich poslechovosti pomocí internetových botů vydávajících se za skutečné posluchače. Spotify se podle deníku Financial Times celkově chystá důrazněji zakročit proti obsahu vytvářenému umělou inteligencí, jež v posledních měsících masově zaplavuje všechny streamovací aplikace.

Snaha vymanit se z ruské energetické závislosti vede Evropu do Afriky, především na její sever. Ten jí může sloužit nejen jako zdroj zemního plynu, ale také čisté energie ve větším měřítku. Pozornost se v tomto směru upírá především na blízké Maroko. Africké země ale samy bojují s energetickou chudobou a nyní mají tendenci upřednostnit před vlastním rozvojem dodávky do Evropy.

Ochlazení růstu technologického odvětví loni nezastihlo jen startupy, ale také ambiciózního konsolidátora československého IT trhu Tomáše Budníka. Jeho podfondu digital spadajícím do fondu J&T Thein loni klesly tržby až téměř o polovinu a provozní zisk EBITDA se dokonce propadl do ztráty. Valuace podfondu v témže roce klesla o 13 procent na 578 milionů korun. Důvodem byla nejistota na trhu pramenící z války, energetické krize a všeobecné inflace.

