Obří polský e-shop Allegro vstupuje do Česka. Láká na nízké ceny | e15.cz

Allegro platí v Polsku za obří značku, celkovou návštěvností patří mezi deset největších tržišť na světě. Funguje na stejném principu jako americký gigant Amazon. V praxi to znamená, že přes stránky a kanály Allegra prodávají i ostatní prodejci, z jejichž transakcí si bere polská firma provizi.

„Myslím si, že Allegro nebo další marketplaces budou získávat tržní podíly spíš postupně. Poslední dobou to vypadá, že se dostáváme do doby marketplacové, nedávno do Česka totiž vstoupil Kaufland, nyní Allegro, svůj marketplace má Alza, Heureka,“ komentuje příchod polského obra Matěj Kapošváry ze společnosti Shopsys, která vytváří velké e-shopy na míru. „Pokud bych to přirovnal k pokeru, zahraniční hráči Kaufland a Allegro ukázali své karty, na tahu je Alza a Heureka,“ říká David Cikánek ze společnosti Expando, která pomáhá dostávát české obchodníky na zahraniční tržiště.

Nízké ceny jako lákadlo

Allegro chce působit vícero směry, tedy umožnit českým i polským obchodníkům dostat se na nový trh, stejně tak jako českým a polským zákazníkům od nich nakupovat zboží. „Allegro se bude snažit zákazníky lákat na širokou nabídku a nízké ceny, jak ostatně ukazuje i jejich banner na právě spuštěném webu allegro.cz se sloganem 10× více produktů a lepší ceny než na kterémkoli e-shopu v Česku,“ odhaduje strategii polské firmy Kapošváry. „Nízké ceny můžou být něco, co bude aktuálně zákazníky lákat, v dlouhodobějším horizontu si však myslím, že bude klíčová celková zákaznická zkušenost, kde to bude mít Allegro jako marketplace těžší,“ doplňuje.

Na svých stránkách Allegro nabízí řadu služeb, které mají zlepšit uživatelskou zkušenost, jako je věrnostní program Allegro Smart nebo nákup zboží s odloženou platbou.

Cikánek ovšem upozorňuje, že nabídka české mutace Allegra je zatím omezená. „Aktuálně velká část nabídky je Mall.cz a poté hádal bych několik vybraných polských prodejců. Podobně jako u spuštění Kauflandu to bude trvat,“ říká. „Každopádně mraky polských, levnějších, prodejců mohou s částí trhu dost zahýbat, na druhou stranu nevěřím, že pouze cena vyhraje, viz Aliexpress, kdokoliv si můžete koupit levné čínské zboží a část zákazníků to dělá, ale to samo o sobě nestačí,“ domnívá se.

Konkurence z vlastních řad

Existence Allegra by zároveň neměla znamenat zánik CZC a Mallu, které mají v Česku pevnou pozici a patří mezi největší internetové obchody na trhu s několikamiliardovými tržbami. Zároveň ovšem Allegro inzeruje, že nové tržiště „Allegro je váš nový větší, větší Mall.cz.“ Otázkou je, jak se vyplatí polské firmě dvojkolejnost, jelikož dostat české zákazníky na web polského tržiště bude vyžadovat výrazné marketingové náklady.

Právě velké české e-shopy, mezi které se řadí právě i Mall a CZC, budou pro Allegro největší výzvou. „Tím, jak se Česku zahraniční tržiště delší dobu vyhýbala, tady stihly vyrůst extrémně silné a kvalitní speciálky. Specializovaní prodejci se dokážou lépe přizpůsobit potřebám zákazníka v konkrétním segmentu, dokážou podle daného sortimentu upravit celou nákupní cestu,“ vysvětluje Kapošváry důvody, proč e-shopy jako Alza nebo Notino hrají v Česku prim.

Jak upozorňuje Kapošváry, pro prodejce může být rizikem vstup na tak velké tržiště, jak se ukazuje v některých případech na Amazonu. „Vím, že řada prodejců ale na marketplacech nechce prodávat z principu – chtějí, aby byl zákazník skutečně jejich, aby si budoval vztah k jejich značce,– říká odborník ze Shopsysu.“ Panuje taky obava ohledně toho, co dělá Amazon – tím, že mají přístup k prodejním datům napříč segmenty, je pro ně pak velmi snadné nějakou podkategorii uzavřít pro prodejce třetích stran a nahradit to vlastní privátkou,“ říká.

Allegro je zalistované na varšavské burze, od úpisu akcií v roce 2020 klesla hodnota akcií Allegra o 58 procent. Allegro za loňský rok vykázalo v Polsku tržby 33 miliard korun; meziročně vzrostly o 24 procent. Zisk před odečtením úroků a daní byl 11,5 miliardy korun. Na konci roku 2021 polská skupina koupila Mall Group za částku kolem 20 miliard, loni vedení Allegra přiznalo, že hodnota českých e-shopů klesla o polovinu oproti kupní ceně.