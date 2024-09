Předseda sněmovní opozice Andrej Babiš neskrýval v sobotu vpodvečer před novináři radost. Hnutí ANO se podařilo zabodovat v deseti krajích a už nyní má jistotu, že minimálně ve dvou z nich ho nemohou další na pásce obejít. Jak v Moravskoslezském, tak Karlovarském kraji totiž získalo hnutí většinu v zastupitelstvu. Babišově hnutí se dařilo také v senátních volbách, hned v prvním kole uspěli jeho kandidáti Martin Bednář a Jana Mračková Vildumetzová. Poraženým voleb jsou naopak Piráti, kteří přišli o většinu zastupitelů i o svého jediného senátora.

Úvěrová společnost Fair Credit může alespoň prozatím pokračovat v byznysu. Městský soud v Praze totiž v září firmě vyhověl a odložil dřívější rozhodnutí České národní banky o ztrátě úvěrové licence. O jejím odebrání rozhodl regulátor letos v červnu kvůli tomu, že Fair Credit chronicky nevedl správně své účetnictví včetně evidence peněz rozpůjčovaných klientům.

VIDEO:Lyžování se stane vzácným sportem, horské hotely se musí zaměřit na léto, říká podnikatel Rattaj v pořadu FLOW

FLOW: Rozhovor s podnikatelem Igorem Rattajem • e15

Typický burzián by jim nevěnoval ani minutu své pozornosti. Investor magnetizovaný charizmatem Wall Street a uhranutý akciemi umělé inteligence do těchto končin prakticky nezavítá. A když už, tak nikoli svými penězi, ale v rámci nostalgické retro dovolené. A udělal by přitom chybu. Alespoň letos. Řeč je o burziány opomíjených akciových trzích střední a jihovýchodní Evropy, které daly odvážnějším hráčům vydělat desítky procent. A nejde jen o obligátní Rumunsko, jehož burza za poslední rok investorům vynesla kolem čtyřiadvaceti procent, tedy takřka stejně jako zmiňovaná Wall Street. Gloriola růstu totiž letos spojuje i Sofii, Lublaň nebo třeba Bělehrad.

Každý se občas zasní, jaký by byl život, kdyby… Kdyby měl nekonečně majetku, kdyby byl nekonečný samotný jeho život, kdyby byl nezranitelný, neviditelný, univerzálně neodolatelný anebo třeba kdyby nikdy a za žádných okolností nepřibral ani gram na váze. Pak zase otevře oči, opře se nohama o pevnou zem a pokračuje ve svém suboptimálním životě. Jednoduše přepne z režimu snění do pragmatické reality. A to je chyba.

Třetí místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová ke konci září skončí ve vedení vládních Pirátů. Rezignaci v neděli oznámila na stranickém internetovém fóru po neúspěchu strany v krajských volbách. V sobotu dalo k dispozici své funkce celé předsednictvo Pirátů, hlasovat o vyjádření důvěry nejužšímu vedení by měli všichni členové strany do 14. října.

Výsledky krajských voleb a prvního kola bitvy o třetinu křesel v Senátu odstartovaly možná nejtvrdší závod o moc, který Česko dosud zažilo. Šéf vítězného opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se vrací v plné síle, aby opřený o nečekaně velký zisk hlasů a s mnohem důraznější kampaní dobyl zpět Strakovu akademii. Propagaci před volbami do Poslanecké sněmovny v příštím roce hodlá brzy zahájit i šéf ODS Petr Fiala, architekt poraženého trojbloku Spolu.

Stane se dnes: