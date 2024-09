Hnutí ANO získalo v letošních krajských volbách téměř 35,45 procent hlasů, což je podstatný nárůst oproti posledním volbám, kdy strana získala 21,83 procent. Přepočteno na mandáty, z dosavadních 178 zastupitelů bude mít Babišovo hnutí 291 mandátů.

„Karel je bůh, co udělal ve Středočeském kraji je neuvěřitelné. Odmakal to hospodu po hospodě,“ řekl Babiš po sobotním sečtení hlasů. Hnutí ANO ve středních Čechách porazilo Starosty a nezávislé, které zde vedla hejtmanka Petra Pecková. Podle Babiše zafungovala kampaň podporovaná celostátními osobnostmi, kterými jsou on a místopředsedové Karel Havlíček a Alena Schillerová. Havlíček se nakonec stal skokanem voleb, když se ze 70. místa kandidátky vyšvihl na první místo. Hejtmanem ale podle Babiše nebude.

„To, že jsme vyhráli teď, neznamená, že to máme v kapse i příští rok,“ řekl Babiš s odkazem na sněmovní volby, které se konají za rok. „Bylo by skvělé, kdybychom tento výsledek zopakovali, ale nebude to jednoduché. Nemůžeme naklonovat Karla ani Alenu, musíme pracovat a chodit mezi lidi, do terénu.“

V následujících týdnech proběhne tzv. druhé kolo krajských voleb, kdy se začnou skládat krajské koalice. Ze zkušeností z minulých let je patrné, že vítězství ve volbách neznamená hned účast na místní vládě, a to zejména pro hnutí ANO. Vyšachováno by mohlo být opoziční hnutí například v Pardubickém kraji, kde skončila na druhém místě Sociální demokracie pod vedením hejtmana Martina Netolického, kterému se patrně podaří lépe získat koaliční partnery mezi zbývajícími stranami. V klidu ale může být Babišovo hnutí v Moravskoslezském a Karlovarském kraji, kde má většinu, hejtmana bude mít hnutí zřejmě i v Ústeckém, Olomouckém nebo Plzeňském kraji, kde by bylo bez ANO velice složité najít většinu.

Jednobarevnou vládu sestaví naopak hejtman Martin Kuba v barvách ODS v jižních Čechách, Starostové si zřejmě udrží Liberecký kraj, kde se chystá hejtman Martin Půta k jednání s ANO i Spolu. Velké vyjednávání se povede ve středních Čechách a na jižní Moravě, kde se bude hnutí ANO ucházet o spolupráci s uskupením Spolu. V Jihomoravském kraji ale očekává hejtman Jan Grolich rychlou dohodu Spolu se STAN.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) by si z voleb měly vzít vládní strany poučení pro příští rok, pro občanské demokraty nejde podle něj o úspěch ani fatální neúspěch. Ministr vnitra Vít Rakušan ocenil, že Starostové a nezávislí získali více krajských mandátů než před čtyřmi lety, není ale spokojen s výrazným posílením hnutí ANO.

Na vyjednávání v krajích ale mohou zapomenout Piráti. Nečekaný debakl utrpěla strana ve všech krajích, z necelé stovky zastupitelů obhájili jen tři mandáty v Plzeňském kraji. „Výsledek je pro Piráty velmi špatný. Nepodařilo se nám obhájit výsledek z minula, kdy byli Piráti ve všech krajích a někde se i podíleli na jejich vládě,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš, který už svolal jednání celostátního fóra, které rozhodne o budoucnosti současného předsednictva, které je případně připraveno dát funkce k dispozici.

Piráti ztratili i svého jediného senátora Lukáše Wagenknechta, který na Praze 8 skončil na třetím místě. Letošní senátní volby si připsaly několik prvenství, senátory v prvním volebním kole se letos stalo hned pět kandidátů, což je nejvíc v historii. Kromě Martina Bednáře a Jany Mračkové Vildumetzové za hnutí ANO, míří do horní komory také dosavadní senátoři Pavel Fischer z TOP 09, lidovec Jiří Čunek a sociální demokrat Petr Vícha. Vítězem letošního prvního kola senátních voleb je celkově hnutí ANO, do finále, které se bude konat za týden ve 22 obvodech, postoupilo 19 kandidátů tohoto opozičního hnutí.

