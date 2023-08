Čedok cílí na půl milionu klientů, Křetínský podá nabídku na firmu Steag | e15.cz

Cestovní kancelář Čedok zahajuje prodej zájezdů na příští letní sezónu. A chystá rozšíření nabídky, které označuje za největší expanzi ve své historii. Letadly chce během letní sezóny vyslat na dovolenou půl milionu klientů. Celkem Čedok z českých a slovenských letišť nabídne 40 destinací ve 12 zemích.

Danuše Nerudová, která se letos neúspěšně ucházela o prezidentský post, se rozhodla kandidovat do europarlamentu za STAN. Uchází se o nominaci do čela kandidátky, uvedla na sociální síti X.

Nadšení z takzvaných nezaměnitelných tokenů (NFT) prudce ochablo, avšak podle českého fondu RockawayX (dříve Rockaway Blockchain Fund) pouze dočasně. Firma se spolu s fondem Miton C zapojila do počáteční investice do vývojáře hongkongské digitální peněženky Xverse. Šéfem strategie firmy je Jan Šmejkal. V Xverse lze mimo jiné uchovávat bitcoinovou obdobu nezaměnitelných tokenů, takzvané ordinals.

Energetický a průmyslový holding, který vlastní podnikatel Daniel Křetínský, udělal další krok na cestě k akvizici obří německé energetické společnosti Steag. Před podáním finální nabídky se plánuje spojit s nadací RAG-Stiftung. Křetínský počítá, že díky tomuto spojení svou nabídkou přebije španělskou investiční společnost Asterion Industrial Partners, která se rovněž o Steag zajímá.

