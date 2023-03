Česká armáda míří do Afriky, Synot navrhuje insolvenci sítě kasin Happy Day | e15.cz

Evropská unie bude mít k dispozici nový nástroj, s jehož pomocí může čelit obchodnímu nátlaku ze strany neunijních zemí. Europoslanci a členské státy se v úterý dohodli na podobě pravidel, která umožní Bruselu zavádět odvetná cla nebo omezovat dovozní licence. Návrh namířený především proti Číně ještě musí schválit plénum Evropského parlamentu a Rada EU. Platit začne nejspíš od druhé poloviny letošního roku. Podle odborníků má sloužit především jako odstrašující nástroj.

Sázková společnost Synot podala v závěru března návrh na insolvenci české sítě kasin Gold Happy Day vlastněné podnikatelem Antonínem Šimkem, který zároveň dlouhá léta působí jako honorární konzul středoamerického státu Belize. Důvodem má být nesplácený více než pětimilionový dluh za pronájem herních videoterminálů využívaných v Šimkových kasinech. Jak uvádí insolvenční návrh, až kolem patnácti milionů korun má dále Gold Happy Day dlužit společnosti European Data Project z rodiny rakouské loterijní společnosti Novomatic.

Nejen Ukrajina. Putinovo Rusko si své mocenské choutky plní i v africkém Sahelu, na což musí Západ reagovat a Česko by v tom mělo hrát důležitou roli. Ve čtvrtek 16. března se na Mezinárodním letišti Modiba Keity v malijském Bamaku seřadili nejdůležitější důstojníci tamější armády. Malijské ozbrojené síly totiž přebíraly techniku, která má výrazně posílit jejich schopnost likvidovat islamistické teroristy ze vzduchu. Z ruských skladů přelétly další čtyři bitevníky L-39C československé výroby.

Mezi dodavateli technologií pro české mobilní sítě by se v budoucnu měl objevit nový významný hráč. Přípravy na expanzi rozjel jihokorejský gigant Samsung, který je známý především jako největší výrobce chytrých telefonů, dlouhodobě ale strategicky investuje také do síťové komunikace. Zpozornět musí zejména Huawei, jemuž v tuzemských sítích hrozí zákaz a jehož roli by Korejci alespoň částečně mohli převzít.

