Česku chybí dost čisté energie pro gigafactory | e15.cz

Plánu na stavbu velkokapacitní bateriové továrny, takzvané gigafactory, se postavila do cesty nečekaná překážka. Zhruba 120miliardová investice, s níž vláda spojuje ekonomický restart země, bude potřebovat přísun čistě zelené energie. A to v takové míře, kterou tuzemské zdroje nedokážou ani zdaleka pokrýt.

Válka na Ukrajině a složitá geopolitická situace v Asii citelně zasáhly i český herní průmysl. Čína se západním herním společnostem před pár lety téměř uzavřela a technologické firmy v Rusku po zahájení invaze vypnuly službu, přes kterou mohli tamní hráči kupovat hry pro smartphony. „V Číně každá hra musí dostat štempl od vlády. Úřad vydává povolenek strašně málo, a tak už v Číně téměř nevycházejí západní hry a trh tam pro nás fakticky skončil,“ říká šéf úspěšného herního studia Amanita Design Jakub Dvorský, které vyvinulo hity Machinarium či Samorost.

Největší zakázkový výrobce čipů na světě tchajwanský kolos TSMC nakonec skutečně postaví ve východním Německu výrobní závod. Stát bude u Drážďan poblíž hranic s Českem. Projekt vyjde na deset miliard eur, necelých 250 miliard korun. Německá vláda poskytne subvence ve výši pěti miliard eur.

Insolvenční řízení Energetického holdingu Malina může nabrat zcela nový směr. Dosud nejobjemnější pohledávku do něj v pondělí přihlásila čínská společnost Haikou Longhua Douzhen, která by díky největšímu podílu hlasovacích práv mohla zásadně ovlivnit další dění ve zkrachovalé společnosti. Insolvenční správce nyní musí oprávněnost pohledávky ověřit, a to hlavně kvůli zjištění, od koho čínská společnost pohledávku převzala.

