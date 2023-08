Výrobce čipů TSMC postaví v Drážďanech továrnu za deset miliard eur | e15.cz

Tchajwanci nebudou v Německu stavět sami, továrna bude výsledkem spolupráce s evropskými firmami Infineon, Bosch a NXP Semiconductors. TSMC má ovládat sedmdesát procent joint-venture podniku, ostatní firmy po deseti procentech.

Tito evropští spoluinvestoři už mají v Drážďanech silné zázemí. Německý Infineon tam provozuje polovodičovou továrnu a do jejího rozšíření investuje pět miliard eur. Infineon se zabývá výrobou čipů pro automobilky a průmysl, odběratelem je i Škoda Auto. Rovněž Bosch v Drážďanech nedávno postavil továrnu za miliardu eur. Nizozemská NXP navrhující čipy patří mezi velké zákazníky těchto továren.

Stavba takzvaného fabu začne ve druhé polovině příštího roku a výroba se rozjede v roce 2027. Továrna vytvoří dva tisíce pracovních míst. Její měsíční kapacita má dosahovat čtyřiceti tisíc waferů o průměru 300 milimetrů (křemíkové destičky, na které se „vypalují“ čipy – pozn. red.).

TSMC v Evropě nezavede své nejmodernější výrobní procesy, pomocí nichž se vyrábějí například čipy do iPhonů Applu nebo pro Nvidii, tedy technologii pracující s rozměry od sedmi nanometrů níže. V případě tranzistorů CMOS (technologie běžně používaná od roku 1985 – pozn. red.) rozjede v Evropě výrobu pomocí 28 a 22 nanometrů a u tranzistorů FinFET (pokročilejší technologie zhruba roku 2016 – pozn. red.) to bude 16 a 12 nanometrů. Takové čipy se hodí pro automobilky a průmysl, tedy obory představující silnou stránku evropských ekonomik.

Tchajwanci podle informací e15 neměli zájem stavět na Starém kontinentu modernější výrobu, a to ze dvou příčin. Evropa nemá firmy typu Applu, které by vyžadovaly ty nejmodernější čipy.

Tchaj-wan kromě toho používá svůj vyspělý polovodičový průmysl jako takzvaný křemíkový štít, jinak řečeno, nechává si vyspělé technologie u sebe na ostrově v rámci obrany proti Číně. „Pokud by se narušila naše polovodičová výroba, byla by to ekonomická katastrofa pro celý svět,“ řekl e15 během návštěvy Tchaj-peje tamní ministr zahraničí Joseph Wu.

TSMC udělala výjimku v případě USA, kde staví nejmodernější továrnu v Arizoně. Start výroby ale nakonec bude muset odložit, pro nedostatek kvalifikovaných odborníků.

Německá vláda na podporu výroby čipů už uvolnila dvacet miliard eur. Deset miliard získá Intel na projekt za více než 30 miliard eur ve východním Německu. Pět miliard získá TSMC a další částky si rozdělují Infineon, ZF a ostatní společnosti. „Bude to drahé, ale je to potřeba,“ k tomu při poslední návštěvě Prahy německý kancléř Olaf Scholz.

Drážďany a Sasko jsou největším výrobním čipovým centrem v Evropě a podobně investice jejich roli ještě posilují. Z projektu TSMC může těžit i Česko, které například vládne trhu s elektronovými mikroskopy pro kontrolu kvality čipů.

„I kdyby jen padaly drobky ze stolu, objeví se kolem miliardové byznysy. Fab bude potřebovat laboratoře na design, mikroskopy a další,“ shrnul radní jihomoravského kraje pro vědu a IT Jiří Hlavenka (Piráti).

Z bývalé komunistické střední Evropy se stává klíčové polovodičové centrum. Kromě východního Německa získá dobrou pozici Polsko, kde Intel postaví továrnu na pouzdření a testování čipů za 4,6 miliardy dolarů. Česko má kromě mikroskopů a další firem také továrnu Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Tam se připravuje investice za 44 miliard korun, díky čemuž by v Česku mohla fungovat kompletní výroba čipů na bázi karbidu křemíku. Je to důležitá součást byznysu kolem elektromobility. Vláda bude na podzim schvalovat dvacetiprocentní pobídku.