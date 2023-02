Ranní check: Čína hrozí USA za sestřelený balón | E15.cz

Zhruba 17,7 milionu lidí potřebuje kvůli probíhající válce na Ukrajině humanitární pomoc. Ze země zasažené konfliktem již uprchlo celkem 7,5 milionu Ukrajinců do ostatních evropských zemí. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) ve zprávě, která se věnuje událostem za první tři čtvrtiny loňského roku. Moskva podle agentury Reuters zprávu označila za politicky motivovanou.

Jako „vážné porušení mezinárodní praxe“ vyhodnotila Čína sestřelení svého balónu nad Atlantickým oceánem, který provedly americké stíhací letouny. Pohrozila rovněž odvetnými kroky. Létající objekt, který je považován za součást špionážní akce, byl nad americkým územím pozorován od začátku února. Analytici jeho přítomnost dávají do kontextu s cestou amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena a celou akci označují jako amatérskou, či špatně načasovanou.

Nové auto se spalovacím motorem nebude možné prodat v Evropské unii sice „až“ od roku 2035, souboj energetických gigantů o byznys s dobíjením elektromobilů ale graduje už nyní. I proto, že výstavbu jediné veřejné dobíjecí stanice prodlužují až na dva a půl roku stavební a povolovací procesy. „Provozovatelé čerpacích stanic nás k sobě nepouští. Mají výhodné smlouvy na desítky let sjednané v devadesátých letech. Shell má ambiciózní prohlášení, že postaví tisíce stanic. Postupně zjišťuje, jak náročná to je činnost,“ říká Tomáš Dzurilla, ředitel pro elektromobilitu společnosti ČEZ.

V únoru loňského roku, když se kolony ruské techniky valily přes hranice Ukrajiny, varovali mnozí analytici před jakýmsi kybernetickým armagedonem, kdy měli ruští experti uvrhnout Ukrajinu prakticky do doby kamenné. Hodinu před začátkem invaze se jim skutečně podařilo shodit satelitní komunikační systém americké firmy Viasat, na kterém byla částečně závislá ukrajinská armáda. Realita dalších měsíců je ale mnohem příznivější, než temné obavy expertůz počátku války.

