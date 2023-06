Ranní check: Čína tuží vztahy s miliardáři, danit krypto bude výhodnější na Slovensku | e15.cz

Státní podnik Česká pošta a jeho pobočková síť se do roku 2026 přemění na kontaktní místo státu s občany, které bude poskytovat moderní a lidmi skutečně požadované služby. Zřejmě zahrne i některé bankovní služby, které nahradí zrušené bankomaty na venkově. Součástí transformace a stabilizace firmy bude také vyčlenění logistiky, tedy především balíkových služeb, do nového subjektu.

Slovenští poslanci schválili změnu danění zisků z prodeje bitcoinu a dalších virtuálních měn. Dosud platná pravidla jsou v porovnání v Českem výrazně přísnější, to by se ale mělo od příštího roku změnit. „Čas vrátit se na Slovensko?“ glosoval novinku spoluzakladatel českého holdingu SatoshiLabs Pavol Rusnák.

České stavební firmy se ocitají v nelehké situaci. Na jedné straně jim inflace zdražuje náklady, na druhé ubývá velkých zakázek, o které by se mohly ucházet. Aby si zajistily dostatek práce do příštích let, začaly podle zjištění E15 v rámci konkurenčního boje přistupovat na ceny, které jsou pro ně často na hraně ziskovosti.

Ačkoli jsou politické vztahy mezi Spojenými státy a Čínou stále na ostří nože, největší západní firmy se obchodování na obřím asijském trhu očividně nemíní vzdát. Šéf francouzského výrobce luxusního zboží LVMH Bernard Arnault je aktuálně v Pekingu. Navázal tak na Elona Muska, Billa Gatese a řadu dalších prominentních podnikatelů, kteří navštívili Čínu v posledních týdnech.

Stane se dnes